Οι γονείς της δολοφονήθηκαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς μπροστά στα μάτια της και όταν έτρεξε στους γείτονες για βοήθεια, έπεσε στα χέρια τους. Αυτή είναι η συγκλονιστική ιστορία της Avigail Idan, της 4χρονης ομήρου που απελευθερώθηκε σήμερα και επέστρεψε στο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της 3ης ημέρας εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για ανταλλαγή ομήρων, κατάπαυση πυρός και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μια από τις αιχμαλώτους που επέστρεψαν σήμερα (26.11.2023) σε ισραηλινό έδαφος είναι η 4χρονη Avigail Idan.

Οι ελπίδες για την απελευθέρωσή της υπήρχαν από νωρίς και τελικά επιβεβαιώθηκαν. Ο εφιάλτης της 4χρονης έλαβε τέλος σήμερα, καθώς επέστρεψε στο Ισραήλ, μακριά από τα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς. Όπως είπε ο Τζο Μπάιντεν, «αυτό που πέρασε είναι αδιανόητο».

Η Avigail Idan απήχθη από το κιμπούτς Kfar Aza νωρίς το πρωί του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν από 51 ημέρες, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης. Ήταν η νεαρότερη αιχμάλωτη Αμερικανή υπήκοος της Χαμάς.

Οι τρομοκράτες μπούκαραν στο σπίτι της και δολοφόνησαν τη μητέρα της μπροστά στα μάτια της. Ο πατέρας της μπήκε μπροστά της και έβαλε το σώμα του ως ασπίδα για να την προστατέψει. Οι τρομοκράτες της Χαμάς τον δολοφόνησαν και αυτόν…

Η 4χρονη προσπάθησε να τους ξεφύγει, όμως οι τρομοκράτες της Χαμάς την απήγαγαν και την κράτησαν αιχμάλωτη μέχρι σήμερα. Η μόνη οικογένεια που απέμεινε στην Avigail Idan είναι τα αδέρφια της, τα οποία κατάφεραν να ξεφύγουν από την κτηνωδία.

«Απόψε είναι ελεύθερη, η Τζιλ και εγώ – μαζί με τόσους άλλους Αμερικανούς πολίτες – προσευχόμαστε να είναι καλά. Πριν 2 ημέρες είχε τα γενέθλιά της και τα γιόρτασε ως μια από τους ομήρους της Χαμάς», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν, χαιρετίζοντας την απελευθέρωσή της στο σημερινό διάγγελμά του.

Η 4χρονη δέχεται την αγάπη, τη φροντίδα και την υποστήριξη που χρειάζεται, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι «υπέστη ένα τρομερό τραύμα. Αυτό που πέρασε είναι αδιανόητο».

Τώρα «είναι ασφαλής στο Ισραήλ, αλλά έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα», συμπλήρωσε ο Τζο Μπάιντεν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της ενώ εξέφρασε την ελπίδα του να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε μέχρι να γυρίσουν όλοι οι όμηροι στις οικογένειές τους», συμπλήρωσε ο Τζο Μπάιντεν και δήλωσε ότι θα μιλήσει ξανά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να συζητήσουν την πιθανότητα επέκτασης της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Αν γίνει αυτό, θα απελευθερώνονται 10 επιπλέον όμηροι για κάθε 24ωρο που θα συμπληρώνει η επέκταση της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.