Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, καθώς δυο μικρά αεριωθούμενα αεροσκάφη συγκρούστηκαν σήμερα (19.11.2023) στον αέρα. Το ένα ,στο οποίο επέβαιναν δυο άτομα, κατόρθωσε να προσγειωθεί με ασφάλεια, αλλά το άλλο έπεσε στη θάλασσα και γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν οι δυο επιβάτες του.

Η σύγκρουση των αεροσκαφών έγινε σε θαλάσσια περιοχή πάνω από την χερσόνησο Μόρνιγκτον στην Αυστραλία.

Η Αυστραλιανή Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας (Amsa) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τα δύο ελαφρά αεροσκάφη συγκρούστηκαν την Κυριακή με το ένα από τα αεροπλάνα να πέφτει στη θάλασσα στην περιοχή της Αυστραλίας.

Η Amsa ανέφερε ότι τα δύο αεροσκάφη ήταν ιταλικής κατασκευής αεριωθούμενα Viper S-211 Marchetti, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά για στρατιωτική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δύο αεροσκάφη, τα οποία πετούσαν ιδιώτες, πλησίαζαν από τη θάλασσα προς τα βόρεια παράλια του κόλπου της Μελβούρνης στην Αυστραλία και επιχειρούσαν να λάβουν θέση για σχηματισμό, όταν υπό άγνωστες συνθήκες, συγκρούστηκαν.

Aviation News Update: Two “Viper S-211 Marchetti” planes collided in the air near #Melbourne,Australia. One safely landed with 2 on board, while the other crashed into the water. Search and rescue operations are underway. Stay tuned for further updates. #AviationNews #Australia