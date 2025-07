Ουκρανία: Καρέ καρέ η καταστροφική επίθεση ρωσικών drones σε κέντρο στρατολόγησης με δύο νεκρούς

Σοκάρουν οι εικόνες από νέα επιδρομή με drones που εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία με στόχο κέντρο στρατολόγησης στην κεντρική Ουκρανία.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν από το πλήγμα των ρωσικών drones με drones στην Πολτάβα, που βρίσκεται στην κεντρικοανατολική Ουκρανία, με τον ουκρανικό στρατό να αναφέρει ότι χτυπήθηκε ένα κέντρο στρατολόγησης.

«Στις 3 Ιουλίου 2025 ο εχθρός έπληξε την πόλη Πολτάβα. Πυρκαγιά ξέσπασε στο σημείο. Ζημιές υπέστησαν και μη στρατιωτικές υποδομές», ανέφερε στο Telegram ο κυβερνήτης της επαρχίας Βολοντίμιρ Κοχούτ. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 ακόμη τραυματίστηκαν.

Poltava. A shaheds has flown into the regional military commissariat building. This is very bad, because during the day all the military commissars are out hunting, and the civilians they caught are in the building. pic.twitter.com/dqRAxU1oNB