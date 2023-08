Πέθανε ο viral σκύλος που αγαπήθηκε από εκατομμύρια κόσμου και δημιούργησε αμέτρητα meems, όπως ανακοίνωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ιδιοκτήτες του.

Ο σκύλος ονομαζόταν Cheems Balltze και έγινε δημοφιλής μετά από δυο φωτογραφίες που είχαν αναρτήσει στα social media οι ιδιοκτήτες του και έγιναν τρομερά viral.

Έκτοτε, οι χρήστες του διαδικτύου, κυρίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δημιουργούσαν αστείες εικόνες συνοδεύοντάς τες με χιουμοριστικό κείμενο, τα γνωστά memes, με βάση πάντα τις δυο αστείες εκφράσεις του Cheems.

Ο διάσημος σκύλος ήταν ράτσας Shiba Inu και είχε γίνει γνωστός παγκοσμίως για το σκανδαλιάρικο βλέμμα του.

Τα εν λόγω περίφημα memes προέκυψαν από αυτές τις δυο φωτογραφίες του Balltze Cheems:

Οι χρήστες των social media, στους οποίους ο Cheems σκόρπισε χαμόγελο και χαρά, είπαν ο δικό τους «αντίο» στον σκύλο.

Και δεν θα μπορούσαν να το κάνουν με άλλον τρόπο, από το να δημιουργήσουν… memes. Όπως λένε, ο Cheems πάλεψε με τον καρκίνο, αλλά δεν τα κατάφερε.

#RipCheems The Dog Who Gave Content for Meme Creators is no more RIPCheems (2011 to 2023) We Will Cherish You Forever #Trending #TrendingNow #Cheems #dog #Memes #Creator #ContentCreator #x #Space #SpaceX #memeking pic.twitter.com/HJfZntzsV4