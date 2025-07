Μετά τις απειλές Τραμπ, ήρθαν οι φιλοφρονήσεις Μασκ: «Έχει επιλύσει σοβαρές συγκρούσεις ανά τον κόσμο»

Αλλοπρόσαλλη θα χαρακτήριζε κανείς τη σχέση των εκκεντρικών Έλον Μασκ και Ντόναλντ Τραμπ, αφού τη μία μέρα εξαπολύουν απειλές και την επόμενη ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις.

Την Τρίτη (2.7.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τον Έλον Μασκ με απέλαση, ωστόσο σήμερα ο ιδιοκτήτης της Tesla έσπευσε να συγχαρεί τον «άσπονδο» φίλο του λέγοντας πως ο Τραμπ έχει επιλύσει «διάφορες σοβαρές συγκρούσεις ανά τον κόσμο».

Συγκεκριμένα, με αφορμή την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι: «Το Ισραήλ συμφώνησε στις απαραίτητες προϋποθέσεις για να οριστικοποιηθεί κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεργαστούμε με όλα τα μέρη για να τερματιστεί ο πόλεμος», ο Έλον Μασκ έγραψε πως πρέπει να αποδώσει τα εύσημα στον Αμερικανό πρόεδρο.

Credit where credit is due. @realDonaldTrump has successfully resolved several serious conflicts around the world. pic.twitter.com/0EyHHy5Gfo