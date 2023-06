Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του Νάιτζελ Φάρατζ, του πρωτεργάτη της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι «τo Brexit έχει αποτύχει. Δεν το πετύχαμε και οι Τόρις μας έχουν απογοητεύσει πολύ, πολύ άσχημα».

Μιλώντας στη δημοφιλή εκπομπή του BBC, Newsnight, στα μέσα Μαΐου, ο Νάιτζελ Φάρατζ παραδέχθηκε ότι το Brexit απέτυχε όταν του παρουσιάστηκαν στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι η έξοδος από την ΕΕ έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη της οικονομίας της Βρετανίας.

Η «Led By Donkeys», μια μικρή σχετικά ομάδα πολιτικών ακτιβιστών, που από την ίδρυση της, τον Δεκέμβριο του 2018, ασκεί έντονη κριτική στους ευρωσκεπτικιστές της χώρας, άδραξε την ευκαιρία.

Μέχρι στιγμής μέσω δωρεών, έχει καταφέρει να υψώσει πάνω από 150 γιγαντοαφίσες σ’ όλο το Ηνωμένο Βασίλειο με την φωτογραφία του Φάρατζ να κοιτά τα λεγόμενα του, που αποτελούν και την λεζάντα της εν λόγω καμπάνιας: «Το Brexit έχει αποτύχει».

‘Brexit has failed’ GB News presenter Nigel Farage admits after he is read a list of negative facts about the UK economy https://t.co/P0zxS1DNGF pic.twitter.com/mUrnHee5mb