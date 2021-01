Bulgari – κορονοϊός: Υποτροφίες για πανεπιστημιακές έρευνες

Ο οίκος κοσμημάτων Bulgari «στρατεύεται» στη μάχη κατά του COVID19. Η διάσημη φίρμα πολυτελείας εγκαθίδρυσε πρόσφατα την Bulgari Women & Science Fellowship in Covid-19 Research at the Rockefeller University.

Σκοπός του οίκου κοσμημάτων Bulgari η παροχή οικονομικής υποστήριξης σε μεταπτυχιακές φοιτήτριες και ερευνήτριες που ήδη έχουν διδακτορικό και οι οποίες θα μελετήσουν την ασθένεια στο ερευνητικό πανεπιστημιακό ίδρυμα βιοϊατρικής της Νέας Υόρκης.

Το πρόγραμμα του Rockefeller University είναι το πρώτο πρότζεκτ στις ΗΠΑ το οποίο θα δεχθεί χρηματοδοτική στήριξη από το Bulgari Virus Free Fund.

Συνδέεται με την Women & Science Initiative του πανεπιστημίου, που στόχο έχει να προωθήσει τις καριέρες γυναικών επιστημόνων οι οποίες, ιστορικά, υποεκπροσωπούνται στους περισσότερους επιστημονικούς τομείς.

Σήμερα, περισσότερες από 75 γυναίκες επιστήμονες εργάζονται στο πανεπιστήμιο σε πρότζεκτ που σχετίζονται με την COVID-19.

Bulgari: Στην παγκόσμια προσπάθεια κατά της πανδημίας

Οι υπότροφοι 2020-21 Bulgari Women & Science Fellows είναι η Dr. Frauke Muenchsch και η Dr. Inna Ricardo-Lax – και οι δύο στον τομέα της ιολογίας – καθώς και η Sandra Nakandakari, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ανοσιολογία.

Και οι τρεις εγκατέλειψαν τα περυσινά πεδία ερευνών τους για να συμβάλλουν στην παγκόσμια προσπάθεια να εξελιχθούν καινούργιες φαρμακευτικές αγωγές και θεραπεία για τη νόσο.

«Ως οίκος ειδών πολυτελείας με ηγετική θέση στην ισότητα των φύλων και την ισχύ των γυναικών αλλά και ως προνομιούχα σύνδεση, λόγω της ιδιότητάς μας ως κατασκευαστές κοσμημάτων, με δυνατές και ανθεκτικές γυναίκες, θελήσαμε να στηρίξουμε γυναίκες επιστήμονες και ερευνήτριες που ενσαρκώνουν την ικανότητα να ανοίξουν καινούργιους δρόμους στην έρευνα και στην εξέλιξη νέων θεραπειών» τόνισε όπως μεταδίδει σχετικά το ΑΠΕ, ο διευθύνων σύμβουλος του Bulgari, Jean-Christophe Babin.

«Πιστεύουμε ότι θα κάνουν τη διαφορά. Είναι τιμή να στηρίζουμε τα λαμπρά επιστημονικά μυαλά του αύριο και να εργαστούμε στενά με το Rockefeller University, το οποίο ηγείται παγκοσμίως, για να αγκαλιάσουμε ένα κοινό όραμα στη μάχη κατά της COVID-19 και των μελλοντικών πανδημιών» υπογράμμισε.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ