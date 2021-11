Μια διάσκεψη του ΟΗΕ που είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να αποτραπούν τα πιο ολέθρια αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής ξεκίνησε τυπικά χθες, με την αποστολή της να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω της αποτυχίας των μεγαλύτερων βιομηχανικών χωρών να συμφωνήσουν σε φιλόδοξες νέες δεσμεύσεις.

Η διάσκεψη COP26 που διεξάγεται στη Γλασκώβη της Σκωτίας ξεκίνησε μετά την αποτυχία των οικονομιών της Ομάδας των 20 (G20) να δεσμευθούν σε έναν στόχο μηδενικών εκπομπών άνθρακα το 2050 — μια προθεσμία που αναφέρεται ευρέως ως απαραίτητη προκειμένου να αποτραπεί το πιο ακραίο σενάριο κλιματικής υπερθέρμανσης.

“Η ανθρωπότητα είναι καιρός τώρα που εξάντλησε τον χρόνο για την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα γι΄ αυτή την Ημέρα της Κρίσης και πρέπει να δράσουμε τώρα”, είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σήμερα στην εναρκτήρια τελετή.

“Αν δεν σοβαρευθούμε για την κλιματική αλλαγή σήμερα, θα είναι πολύ αργά για τα παιδιά μας να το κάνουν αύριο.”

Καθώς μιλούσε ο Τζόνσον, η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ έκανε retweet σε μια έκκληση προς τα εκατομμύρια των υποστηρικτών της να υπογράψουν μια ανοικτή επιστολή όπου κατηγορούν τους ηγέτες για προδοσία.

“Αυτή δεν είναι μια άσκηση. Είναι ένας κόκκινος κωδικός για τη Γη”, αναφέρεται στην έκκληση. “Εκατομμύρια άνθρωποι θα υποφέρουν καθώς ο πλανήτης μας καταστρέφεται — ένα τρομακτικό μέλλον το οποίο θα προκληθεί, ή θα αποτραπεί, από τις αποφάσεις που εσείς παίρνετε. Έχετε την εξουσία να αποφασίσετε”.

“Betrayal.

That's how young people around the world are describing our governments' failure to cut carbon emissions. And it's no surprise.”



Almost one million signatures now! Sign here:https://t.co/MJTQHx4FH0