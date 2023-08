Η Ουκρανία δεν αναμένει φέτος να εντάξει στο οπλοστάσιό της αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ.

«Είναι προφανές ότι δεν θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατά τη διάρκεια αυτού του φθινοπώρου και του χειμώνα», είπε αργά χθες (16.8.2023) ο Ιχνάτ, μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα ζητήσει από τους δυτικούς συμμάχους της F-16, για τα οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αναφέρει ότι η προμήθειά τους θα ήταν ένα μήνυμα ότι η ρωσική εισβολή θα καταλήξει με ήττα της Μόσχας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενέκρινε τον Μάιο προγράμματα εκπαίδευσης Ουκρανών πιλότων σε F-16, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση στο Κίεβο των πολεμικών αεροσκαφών.

«Είχαμε μεγάλες ελπίδες ότι αυτού του τύπου το αεροσκάφος θα γίνει μέρος της αεροπορικής μας άμυνας, ικανό να μας προστατεύσει από την τρομοκρατία των ρωσικών πυραύλων και drones», είπε ο Ιχνάτ.

