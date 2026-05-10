Συναγερμός στη Γαλλία: Με συμπτώματα χανταϊού επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Hondius που επαναπατρίστηκε

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία μετά τον επαναπατρισμό πέντε Γάλλων πολιτών, καθώς ένας από αυτούς εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα χανταϊού κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Η είδηση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών Αρχών, που βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, λόγω του ιού.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλία, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι μόλις διαπιστώθηκαν τα συμπτώματα του χανταϊού, και οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι να υπάρξουν νεότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας τους, με τον φόβο διασποράς του ιού να είναι αυξημένος σε όλη την Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, οι επαναπατρισμένοι πολίτες λαμβάνουν ήδη ιατρική φροντίδα και πρόκειται να υποβληθούν σε εξειδικευμένες εξετάσεις και συνεχή αξιολόγηση από τους γιατρούς, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Cinq de nos compatriotes présents sur le MV Hondius, foyer d’infection à Hantavirus, ont été rapatriés sur le territoire national. L’un d’entre eux a présenté des symptômes dans l’avion de rapatriement.



Aussi, ces cinq passagers ont tout de suite été placés en isolement strict… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 10, 2026

Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση προχωρά άμεσα στη λήψη έκτακτων μέτρων. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μέσα στη νύχτα θα εκδοθεί ειδικό διάταγμα που θα προβλέπει μέτρα απομόνωσης για όσους θεωρούνται στενές επαφές των πιθανών κρουσμάτων.

Οι Αρχές θέλουν να αποτρέψουν κάθε κίνδυνο διασποράς στον γενικό πληθυσμό, με την κατάσταση να παρακολουθείται λεπτό προς λεπτό.

Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται οι ισπανικές Αρχές στο λιμάνι της Τενερίφης, στα Κανάρια Νησιά, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius μετά τα κρούσματα χανταϊού που εντοπίστηκαν στο πλοίο. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς εφαρμόζονται πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και υγειονομικής προστασίας.

Οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά σε μικρές ομάδες, φορώντας ειδικές προστατευτικές στολές, ενώ μεταφέρονται απευθείας σε λεωφορεία χωρίς καμία επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Στην τεράστια επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι από 325 αξιωματικοί της ισπανικής πολιτοφυλακής και ακόμη 33 αστυνομικοί, με τις εικόνες από το λιμάνι να θυμίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι πρώτοι 14 Ισπανοί επιβάτες έχουν ήδη μεταφερθεί αεροπορικώς στη Μαδρίτη με στρατιωτικό αεροσκάφος, όπου θα παραμείνουν σε καραντίνα για 42 ημέρες. Λίγο νωρίτερα αναχώρησαν και οι πέντε Γάλλοι υπήκοοι για τη Γαλλία, όπου θα υποβλήθηκαν αρχικά σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα μπουν επίσης σε απομόνωση.

Παράλληλα, στο αεροδρόμιο της Τενερίφης περιμένουν αεροσκάφη από διάφορες χώρες για την απομάκρυνση των πολιτών τους. Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, ΗΠΑ, Βρετανία και Ολλανδία έχουν ήδη στείλει πτήσεις επαναπατρισμού, αν και σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές δεν έχουν φτάσει ακόμη όλα τα αεροσκάφη που είχαν προγραμματιστεί.

Ισπανοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν ότι κανένας επιβάτης δεν θα αποβιβαστεί από το πλοίο αν πρώτα δεν έχει φτάσει το αεροσκάφος που θα τον μεταφέρει στη χώρα του. Οι διαδικασίες γίνονται με απόλυτο έλεγχο, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος διασποράς.

Σύμφωνα με τη υπουργό Υγείας της Ισπανίας, Mónica García, οι επόμενοι που θα αποχωρήσουν από το πλοίο θα είναι οι Ολλανδοί επιβάτες, μαζί με πολίτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα. Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται με κοινές πτήσεις λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας αεροσκαφών.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση επαναπατρισμού του Έλληνα επιβάτη του MV Hondius. Το αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα από την Ελλάδα και αναμένεται να φτάσει στην Ολλανδία έπειτα από περίπου πέντε ώρες πτήσης. Εκεί θα παραλάβει τον Έλληνα πολίτη και θα επιστρέψει άμεσα στη χώρα μας, με την άφιξή του να υπολογίζεται περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας.