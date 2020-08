Μετά τη συγγραφή ταξιδιωτικών οδηγών, άρθρων σε εφημερίδες και παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών τις τελευταίες δεκαετίες, ο Ρικ Στιβς, αυθεντία στα ταξίδια στην Ευρώπη δημιούργησε το «For the Love of Europe: My Favorite Places, People, and Stories», μία συλλογή 100 ιστοριών, στην οποία καταγράφει τις πολύτιμες εμπειρίες του από την περιπλάνηση στην ήπειρο.

Με λυρικές περιγραφές, χιουμοριστικά στιγμιότυπα και συγκινητικά εδάφια ο Αμερικανός συγγραφέας μοιράζεται τις ιστορίες ταξιδιών 50 χρόνων σε Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Από το 1973, ο Ρικ Στιβς περνά περίπου τέσσερις μήνες τον χρόνο εξερευνώντας την Ευρώπη. Αποστολή του είναι να ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να κάνουν ταξίδια στην Ευρώπη, διασκεδαστικά, προσιτά, διευρύνοντας τους πολιτιστικούς τους ορίζοντες.

Μεταξύ άλλων στα κείμενα που συνοδεύονται από εντυπωσιακές φωτογραφίες περιγράφει περιπέτειες στην Πελοπόννησο, στη Λισαβόνα, στο Ελσίνκι, στη Μπριζ, στο Ντουμπρόβνικ σε χωριά των Άλπεων, σε εγκαταλελειμμένα κάστρα.

Ο Ρικ Στιβς είναι δημιουργός ταξιδιωτικών οδηγών και παραγωγός τηλεοπτικών σειρών και ραδιοφωνικών εκπομπών με έδρα την πόλη Έντμοντς κοντά στο Σιάτλ των ΗΠΑ και οργανώνει περιηγήσεις μικρών ομάδων που μεταφέρουν πάνω από 30.000 ταξιδιώτες στην Ευρώπη ετησίως.

Καθώς η πανδημία του νέου κορονοϊού πλήττει τις ΗΠΑ και οι Αμερικανοί εξακολουθούν να μην μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, το “For the Love of Europe” προσφέρει σε όσους παραμένουν στα σπίτια έναν τρόπο να ονειρεύονται τη διαφυγή» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου που κυκλοφορεί ως έντυπο και ακουστικό βιβλίο.

«Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο που θα διαβάζεται στο σπίτι, από τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ταξιδέψουν για διάφορους λόγους, ή από εκείνους που έχουν επισκεφθεί τα μέρη αυτά και έχουν πολλές υπέροχες αναμνήσεις. Είναι επίσης για εκείνους που ονειρεύονται να ταξιδέψουν στην Ευρώπη και ενθαρρύνονται να βιώσουν ίδιες εμπειρίες» ανέφερε ο Ρικ Στιβς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ