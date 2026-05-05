«Οι ασθενείς μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο» λέει ο ΠΟΥ για τα 7 κρούσματα του χανταϊού

Σε καραντίνα παραμένουν οι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο το οποίο βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό, στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, μετά τη μετάδοση του ιού, χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (05.05.2026) ότι έχουν καταγραφεί δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα, πέντε ύποπτα και πως οι ασθενείς μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο.

Συνολικά περίπου 150 επιβάτες βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius – κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί – το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή τον Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Αφρικής εξαιτίας της διάδοσης του ιού.

Μεταξύ των επτά κρουσμάτων – ύποπτων και επιβεβαιωμένων – είναι τρεις άνθρωποι που έχουν πεθάνει (ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός), ένας Βρετανός ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και τρεις που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα

Χαμηλός ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό

«Η ατμόσφαιρα στο m/v Hondius παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες γενικά να είναι ψύχραιμοι», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Oceanwide Expeditions, αργά χθες, Δευτέρα (04.05.2026) Η εταιρεία πρόσθεσε ότι εργάζεται για τον έλεγχο και την αποβίβαση των επιβατών και εξετάζει το ενδεχόμενο να πλεύσει προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη της Ισπανίας.

Εξάλλου ο ΠΟΥ επανέλαβε ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό είναι χαμηλός από την ασθένεια, η οποία συνήθως μεταδίδεται από μολυσμένα τρωκτικά και σπάνια μεταξύ ανθρώπων.

Το Πράσινο Ακρωτήρι – ένα νησιωτικό κράτος στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Αφρικής—έχει ζήτησει από το πλοίο προληπτικά να παραμείνει αρόδου.

Ο πρώτος επιβάτης που αρρώστησε, ένας 70χρονος Ολλανδός, πέθανε στις 11 Απριλίου, με τη σορό του να παραμένει στο πλοίο ως τις 24 Απριλίου, όταν «αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει (τη σορό) στον επαναπατρισμό της», επεσήμανε η Oceanwide Expeditions.

Τρεις ημέρες αργότερα αρρώστησε και η 69χρονη σύζυγός του η οποία στη συνέχεια πέθανε, ενώ ένας Βρετανός «αρρώστησε σοβαρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική», πρόσθεσε η εταιρεία.

Στο μεταξύ ο ΠΟΥ αναζητά τους επιβάτες της πτήσης στην οποία επέβαινε η 69χρονη Ολλανδή όταν ταξίδεψε από την Αγία Ελένη στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής όπου και πέθανε σε νοσοκομείο.

Η μόλυνσή της από τον χανταϊό επιβεβαιώθηκε χθες (04.05.2026). Εξάλλου οι νοτιοαφρικανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι και ο 69χρονος Βρετανός που νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ έχει βρεθεί θετικός σε στέλεχος του χανταϊού.