Οι ηγέτες των χωρών που μετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής του G7 «τρόλαραν» τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν, αστειευόμενοι για το αν θα έπρεπε να σηκώσουν τα μανίκια τους ή να εμφανιστούν με λιγότερα ρούχα, αναφέρει το AFP.

«Φορώντας τα σακάκια; Χωρίς τα σακάκια; Βγάζουμε τα παλτό μας;» ρώτησε ο Μπόρις Τζόνσον καθώς καθόταν στο τραπέζι για το γεύμα των ηγετών στο γραφικό κάστρο Elmau της Βαυαρίας, όπου ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής της G7.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κουβέντα παρενέβη ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, προτείνοντας να περιμένουν την επίσημη φωτογραφία πριν βγάλουν τα σακάκια, αλλά ο Μπόρις Τζόνσον επέμεινε: «Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε πιο σκληροί από τον Πούτιν» δίνοντας τροφή στην ομήγυρη για νέα σχόλια.

«Να πάρουμε πόζα πάνω σε άλογο χωρίς σέλα, δείχνοντας το στήθος μας», είπε ο Τριντό, αναφερόμενος στην περίφημη φωτογράφιση του Πούτιν το 2009 να ιππεύει χωρίς πουκάμισο πάνω σε ένα άλογο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ιππασία είναι η καλύτερη», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χωρίς ωστόσο να πάρει θέση και στο θέμα της ενδυμασίας.

Πάντως οι ηγέτες των 7 οικονομικά ισχυρότερων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έβγαλαν την «οικογενειακή φωτογραφία» φορώντας τα σακάκια τους, αλλά τουλάχιστον χωρίς γραβάτα…

World leaders at the G7 summit in Germany have gathered for the 'family photo'.



The meeting is set to be dominated by the war in Ukraine and sanctions on Russia.https://t.co/ms5xcMX5g6



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/FY9ymQEjH2