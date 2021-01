HΠΑ: Σερβιτόρα έσωσε κακοποιημένο παιδί δίνοντας του ένα σημείωμα (pic, vid)

Η παρατηρητικότητα μιας σερβιτόρας στις ΗΠΑ έσωσε ένα 11χρονο αγοράκι που ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Το παιδί είχε πάει για φαγητό την Πρωτοχρονιά στο εστιατόριο όπου εργάζεται στην Φλόριντα και πολύ γρήγορα κατάλαβε πως ήταν κακοποιημένο.

Το αγοράκι όταν έφτασε στο εστιατόριο «Mrs. Potato» μαζί με τους γονείς του φορούσε μάσκα και κουκούλα. Η Flavaine Carvalho -σύμφωνα με το CNNi-, παρόλο που δεν μπορούσε να δει πολλά, παρατήρησε πως είχε μια γρατζουνιά ανάμεσα στα φρύδια του και πως δεν παρήγγειλε τίποτα, ούτε έτρωγε το φαγητό του όταν αυτό έφτασε στο τραπέζι, ενώ έμοιαζε θλιμμένος.

An 11-year-old boy was removed from his home and his parents are in jail after police say an Orlando waitress noticed something was wrong and used a note to ask him if he needed help https://t.co/iZvqHvFjwG

Η σερβιτόρα λοιπόν δεν έχασε χρόνο. Έγραψε ένα σημείωμα στο 11χρονο αγοράκι με την ερώτηση εάν χρειάζεται βοήθεια και του το έδωσε χωρίς να το καταλάβουν οι γονείς του. Όταν το παιδί της απάντησε θετική, εκείνη κάλεσε αμέσως τις αρχές.

Ο κηδεμόνας του μικρού προφυλακίστηκε με τρεις κατηγορίες κακοποίησης παιδιού. Το αγοράκι, που ζύγιζε μόλις 9 κιλά, ομολόγησε ότι ο σύζυγος της μητέρας του για να τον τιμωρήσει τον χτυπούσε με ένα ξύλο, του έδενε τα χέρια και τον λαιμό και τον κρέμαγε ανάποδα από μία πόρτα για να κοιτάει το έδαφος.

Η μητέρα του 11χρονου αγοριού παραδέχθηκε ότι γνώριζε για τα μαρτύρια που πέρναγε το παιδί της στα χέρια του άνδρα της.

SEE SOMETHING, SAY SOMETHING: We talked with an Orlando Restaurant Manager who saw a family withholding food from a boy at a table. She noticed bruises on his body and created a sign to secretly ask the child if he needed help. When he signaled “Yes” she called us. pic.twitter.com/U8m9MG1KUN