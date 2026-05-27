Μπαγκλαντές: Γλίτωσε τη θυσία ο «σωσίας» βούβαλος του Ντόναλντ Τραμπ με την ξανθιά φράντζα

Ένας σπάνιος αλμπίνος βούβαλος στο Μπανγκλαντές, ο οποίος έγινε διάσημος με το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» λόγω της ξανθιάς τούφας στο κεφάλι του, γλίτωσε τη θυσία στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Εΐντ αλ-Αντχά, χάρη σε κυβερνητική παρέμβαση της τελευταίας στιγμής.

Ο βούβαλος των 700 κιλών «σωσίας» του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπανγκλαντές είχε ήδη πωληθεί και προοριζόταν για σφαγή μαζί με άλλα ζώα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη «Γιορτή της Θυσίας». Γλίτωσε όμως χάρη σε παρέμβαση των αρχών, λόγω της δημοσιότητας που εξασφάλισε μέσω των social media.

Ο υπουργός Εσωτερικών της ασιατικής χώρας, Σαλαχουντίν Άχμεντ έδωσε εντολή να μη θυσιαστεί ο διάσημος βούβαλος, να αποζημιωθεί ο αγοραστής και το ζώο να μεταφερθεί στον ζωολογικό κήπο της Ντάκα.

«Την τελευταία στιγμή ελήφθη η απόφαση να μη θυσιαστεί ο βούβαλος λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια, καθώς και του ασυνήθιστα υψηλού ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου.

Αυτό που ξεκίνησε ως μία συνηθισμένη αγοραπωλησία ζώου για το Εΐντ αλ-Αντχά εξελίχθηκε απρόσμενα, αφότου τα βίντεο με τον βούβαλο «Ντόναλντ Τραμπ» έγιναν viral.

Έτσι, το ζώο δέχεται πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να το θαυμάσουν από κοντά και να διαπιστώσουν εάν πράγματι υπάρχει ομοιότητα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Donald Trump’a benzeyen bir buffalo, dünya gündemine oturdu. pic.twitter.com/mQfC9oCMWF — Daktilock (@daktilock) May 15, 2026

Ο ιδιοκτήτης της φάρμας, Ζιαουντίν Μρίντα είπε ότι ο νεότερος αδερφός του είχε την έμπνευση να δώσει στο ζώο το όνομα «Ντόναλντ Τραμπ», κάτι που όπως αποδείχθηκε έσωσε τη ζωή του βούβαλου.