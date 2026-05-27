Ο Τραμπ μετατρέπει την αυλή του Λευκού Οίκου σε ρινγκ για τα 80ά του γενέθλια

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως αποφάσισε να μετατρέψει τον Λευκό Οίκο σε… αρένα ΜΜΑ, καθώς, σύμφωνα με την The Guardian, έχουν ήδη ξεκινήσει έργα στον κήπο του προεδρικού μεγάρου για τη δημιουργία ειδικού χώρου όπου θα φιλοξενηθεί αγώνας UFC στις 14 Ιουνίου.

Η ημερομηνία που επέλεξε για να γίνει ο αγώνας ΜΜΑ, μόνο τυχαία δεν είναι, αφού συμπίπτει τόσο με τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ όσο και με τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ώρα που ο πλανήτης παρακολουθεί πολέμους και εντάσεις στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να επιλέγει έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης κρίσεων, διοργανώνοντας αγώνα ΜΜΑ.

Οι πρώτες εικόνες από τον χώρο δείχνουν γερανούς, συνεργεία και βαριά μηχανήματα να έχουν ήδη καταλάβει το γκαζόν του Λευκού Οίκου, ενώ τα ψηφιακά σχέδια παρουσιάζουν μια εντυπωσιακή αρένα με τεράστιες οθόνες, σκηνικά στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και χιλιάδες προσωρινές θέσεις για θεατές.

Το οκτάγωνο θα βρίσκεται στο κέντρο, με χώρο και για να βγει κάποιο συγκρότημα να δίνει τον τόνο σαν να πρόκειται για τελικό Super Bowl και όχι για αγώνα UFC έξω από τον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά την ιδέα πέρυσι, λέγοντας πως «υπάρχει πολύς χώρος» στον Λευκό Οίκο για ένα τέτοιο event. Αρχικά μιλούσε για 20.000 θεατές και πολλούς αγώνες τίτλου, αν και τελικά τα σχέδια φαίνεται να περιορίστηκαν αρκετά. Παρ’ όλα αυτά, στο πρόγραμμα παραμένουν δύο σημαντικοί αγώνες, με τον Ilia Topuria να αντιμετωπίζει τον Justin Gaethje και τους Alex Pereira και Ciryl Gane να συγκρούονται για τον προσωρινό τίτλο βαρέων βαρών.

Η σχέση του Τραμπ με το ΜΜΑ και το UFC δεν είναι κρυφή. Διατηρεί στενή φιλία με τον πρόεδρο του UFC, Ντάνα Γουάιτ, ενώ εδώ και χρόνια εμφανίζεται συχνά σε μεγάλες διοργανώσεις, απολαμβάνοντας τον ρόλο του «σταρ θεατή». Αυτή τη φορά όμως, φαίνεται πως ήθελε να πάει το θέαμα ένα βήμα παραπέρα, κυριολεκτικά στην αυλή του.