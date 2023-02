Το τηλεσκόπιο James Webb της NASA δεν σταματάει το ιστορικό και εντυπωσιακό ταξίδι του στα βάθη του διαστήματος, αφού τώρα έστειλε στη Γη φωτογραφίες του Συμπλέγματος της Πανδώρας (Pandora’s Cluster), αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ.

Πρόκειται για μια νέα μαγευτική οπτική του διαστήματος, την οποία μόνο το υπέρ-εξελιγμένο τηλεσκόπιο James Webb της NASA μπορεί να προσφέρει. Το Pandora’s Cluster είναι το σημείο όπου τρεις γαλαξίες ενώνονται, σχηματίζοντας ένα μέγα σύμπλεγμα με βαρύτητα τόσο ισχυρή που διαστρεβλώνει τον χωροχρόνο γύρω του.

«Ο αρχαίος μύθος της Πανδώρας αφορά την ανθρώπινη περιέργεια και τις ανακαλύψεις που οριοθετούν το παρελθόν από το μέλλον, κάτι που ταιριάζει απόλυτα στην προκειμένη περίπτωση με το James Webb, το οποίο μας αποκαλύπτει νέα βασίλεια, συμπεριλαμβανομένης αυτής της εικόνας του Συμπλέγματος της Πανδώρας σε βάθος», δήλωσε για τις νέες εικόνες η αστρονόμος Ρέιτσελ Μπέζανσον, από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ.

«Όταν το James Webb μας έστειλε τις πρώτες εικόνες του Συμπλέγματος της Πανδώρας, ειλικρινά μείναμε άναυδοι», πρόσθεσε η αστρονόμος. Στην εικόνα «διακρίνονται τόσες πολλές λεπτομέρειες του Συμπλέγματος αλλά και τόσοι άλλοι γαλαξίες στο βάθος. Χάθηκα, κοιτώντας την εικόνα» εξηγεί η αστρονόμος του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ.

Notice that some of the galaxies are red in color and distorted. This is because the mass and gravity of the megacluster in the foreground actually magnify and warp the more distant galaxies in the back. pic.twitter.com/idxwPjKJMt