Lisa Marie Presley: Η μέρα που βρήκε τον πατέρα της Έλβις Πρίσλεϊ νεκρό στο μπάνιο

Στα απομνημονεύματα της η Lisa Marie Presley μιλάει για όλα. Για την ημέρα που πέθανε ο πατέρας της Έλβις Πρίσλεϊ, τον θάνατος του γιου της, τον γάμο της με τον Michael Jackson, την προσπάθεια για μία νέα ζωή στην Αγγλία.

Όταν το μοναδικό παιδί του Έλβις Πρίσλεϊ, η Lisa Marie Presley, πέθανε το 2023 σε ηλικία 54 ετών, είχε μια τελευταία επιθυμία: Να ολοκληρώσει η κόρη της Riley Keough τα απομνημονεύματά της, βασισμένα σε ηχογραφημένες κασέτες και τον χρόνο που πέρασαν μαζί.

Έτσι γεννήθηκε το βιβλίο «From Here to the Great Unknown».

Στα απομνημονεύματά της, η Lisa Marie Presley περιγράφει λεπτομερώς την ημέρα που πέθανε ο θρύλος πατέρας της. Εκείνη ήταν μόλις 9 ετών.

Για πρώτη φορά περιγράφει ότι ξύπνησε εκείνο το απόγευμα του Αυγούστου του 1977 και αισθάνθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, πριν τρέξει στο δωμάτιο του πατέρα της απέναντι από το διάδρομο και τον δει πεσμένο μπρούμυτα στο πάτωμα του μπάνιου, νεκρό.

Η σορός του εκτέθηκε σε ανοιχτό φέρετρο στην Graceland για δύο ημέρες. Αφού έφευγε το πλήθος, η Lisa Marie Presley πήγαινε και «άγγιζε το πρόσωπό του και κρατούσε το χέρι του, για να του μιλήσει».

«Υπήρχαν νύχτες ως ενήλικη που απλά μεθούσα και άκουγα τη μουσική του και καθόμουν εκεί και έκλαιγα. Η θλίψη εξακολουθεί να έρχεται. Είναι ακόμα εκεί», λέει.

Είναι ένα γεγονός που η Keough πιστεύει ότι η μητέρα της δεν ξεπέρασε ποτέ.

Όπως είπε στο BBC, ένιωθε θυμωμένη με τον διάσημο παππού της ως παιδί, επειδή συνέδεε τα τραγούδια του με το να βλέπει τη μητέρα της να πονάει, ακόμη και τόσα χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ο θάνατος του γιου της

Ο θάνατος του γιου της Lisa Marie Presley, Ben Keough, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του τον Ιούλιο του 2020 σε ηλικία 27 ετών, οδήγησε σε τεράστια θλίψη.

Η εκλιπούσα κόρη του «βασιλιά» Έλβις Πρίσλεϊ, ήταν τόσο συντετριμμένη από την απώλεια του γιου της που κράτησε το σώμα του στο σπίτι της για δύο μήνες μετά το θάνατό του πριν τελικά ταφεί.

«Ο Ben ήταν ο έρωτας της ζωής της μαμάς» και «μοιράζονταν έναν πολύ βαθύ ψυχικό δεσμό», γράφει η Keough για τον αδελφό της.

Η ίδια δήλωσε στο BBC ότι ο περισσότερος χρόνος με το άψυχο σώμα του, βοήθησε τη μητέρα της να «συγκεντρώσει τις σκέψεις της».

«Νομίζω ότι είναι πολύ συνηθισμένος ο τρόπος που χειριζόμαστε τον θάνατο στον δυτικό κόσμο να [τον κρατάμε] πολύ γρήγορο και δεν υπάρχει πραγματικά μια διαδικασία πένθους», είπε. «Το σώμα απομακρύνεται και οι πόρτες κλείνουν και δεν βλέπεις τίποτα. Δεν είναι ο τρόπος που γίνεται συχνά σε άλλα μέρη».

Η υγεία της Lisa Marie Presley πήρε την κατιούσα μετά τον θάνατο και την ταφή του γιου της.

Η Keough γράφει στο βιβλίο, ότι πίστευε πως η μητέρα της θα πέθαινε τελικά από «ραγισμένη καρδιά».

Η πρόταση γάμου του Μάικλ Τζάκσον στο Λας Βέγκας

Η Lisa Marie Presley γνώρισε για πρώτη φορά το ποπ είδωλο Michael Jackson όταν ήταν έξι ετών. Ο πατέρας της έδινε συναυλίες στο Hilton του Λας Βέγκας και οι Jackson 5 έδιναν συναυλίες σε κοντινή απόσταση.

Συναντήθηκαν ξανά το 1993, όταν εκείνη ήταν 25 ετών και «τα βρήκαν», όπως λέει στο βιβλίο. Ακολούθησαν κρυφά τηλεφωνήματα και άρχισαν να συναντιούνται τακτικά.

Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια ενός οκταήμερου ταξιδιού στο Λας Βέγκας, πήγαινε στο δωμάτιό του κάθε βράδυ και έμεναν ξύπνιοι συζητώντας και βλέποντας ταινίες. «Τίποτα δεν συνέβη σωματικά, αλλά η σύνδεση ήταν τόσο τρελά δυνατή. Κανείς δεν είχε δει ποτέ αυτή την πλευρά του», λέει.

Όταν είχαν ρομαντική σχέση, «μου είπε ότι ήταν ακόμα παρθένος», γράφει η Presley στο βιβλίο και συνεχίζει: «Νομίζω ότι είχε φιλήσει την Tatum O’Neal, και είχε κάτι με την Brooke Shields, το οποίο δεν ήταν σωματικό, εκτός από ένα φιλί. Και η Madonna είχε προσπαθήσει να τα φτιάξει μαζί του μια φορά, αλλά δεν έγινε τίποτα».

Την τελευταία νύχτα, έσβησε τα φώτα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και της έκανε πρόταση γάμου. «Και μέσα στο σκοτάδι ο Michael είπε: Δεν ξέρω αν το πρόσεξες, αλλά είμαι απόλυτα ερωτευμένος μαζί σου. Θέλω να παντρευτούμε και να κάνεις εσύ τα παιδιά μου».

«Δεν είπα τίποτα αμέσως, αλλά στη συνέχεια είπα: Είμαι πραγματικά κολακευμένη, δεν μπορώ καν να μιλήσω. Από εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ότι ήμουν κι εγώ ερωτευμένη μαζί του», περιγράφει η Lisa Marie, που δέχτηκε την πρόταση και παντρεύτηκαν το 1994.

Ήταν ο δεύτερος γάμος της, αφού είχε πάρει διαζύγιο από τον πατέρα της Keough, Danny.

Αλλά το ζευγάρι συχνά τσακωνόταν για την χρήση ναρκωτικών από τον Jackson, γράφει η Presley. Έγινε μυστικοπαθής και «απαίσιος» και εξαφανιζόταν για μέρες.

Η φευγαλέα αναφορά στον Nicolas Cage

Ο ταραχώδης τρίτος γάμος της Presley ήταν με τον ηθοποιό Nicolas Cage και διήρκεσε μόλις 108 ημέρες. Στο βιβλίο δεν γίνεται καμία άμεση αναφορά στον Αμερικανό ηθοποιό στις κασέτες.

Η Keough γράφει ότι «δεν ξέρει αν ήταν πραγματικά ερωτευμένοι, αν και έλεγε ότι ήταν».

Θυμάται ότι ο Cage έφερνε στη μητέρα της διαμάντια και κάθε φορά που εμφανιζόταν ήταν με ένα διαφορετικό χρωματιστό αυτοκίνητο, συνήθως μια Lamborghini.

Ο Cage δήλωσε σε συνέντευξή του το 2003 «μερικές φορές εύχομαι να μην είχαμε βιαστεί με το γάμο και μερικές φορές μετανιώνω που βιάστηκα με το διαζύγιο».

Η ζωή στην Αγγλία

Η Presley μετακόμισε στην Αγγλία για «την τελευταία της ευκαιρία για σταθερότητα» με τον τέταρτο σύζυγό της Michael Lockwood, λέει η κόρη της Keough.

Αγόρασε ένα ιστορικό ακίνητο στο Rotherfield και ασχολήθηκε με την κηπουρική, τη μαγειρική και απολάμβανε επίσης να πίνει τσάι δίπλα στο τζάκι.

Τα πρώτα δύο χρόνια μιας «γλυκιάς μικρής ζωής στην εξοχή ήταν μαγικά», γράφει, αλλά συνολικά η μετακόμιση αποδείχθηκε ανθυγιεινή για εκείνη.

Απομακρύνθηκε από τους φίλους της, η μοναξιά και η απομόνωση την επηρέασαν και η χρήση ναρκωτικών αυξήθηκε.

Η Lisa Marie είχε μόνο δύο φίλους που αναφέρονται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου:

Τον εκλιπόντα Άγγλο κιθαρίστα Jeff Beck και την πρώην Δούκισσα της Υόρκης Sarah Ferguson, η οποία μοιράστηκε έναν συγκινητικό φόρο τιμής στην κηδεία της.

Το βιβλίο δεν ασχολείται εκτενώς με τη σχέη μεταξύ της Presley και της μητέρας της, Priscilla Presley, αλλά είναι σαφές ότι ήταν δύσκολη.

«Ήμουν μπελάς και πάντα ένιωθα ότι δεν με ήθελε», λέει η Presley στο πρώτο κεφάλαιο.

Επίσης, δεν θίγει τις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης της πολύκροτης μάχης για την κληρονομιά της Graceland.

Πληροφορίες από BBC