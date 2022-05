Για «μυστική ρωσική επιχείρηση απομάκρυνσης των νεκρών από το Moskva, τη ναυαρχίδα του ρωσικού πολεμικού ναυτικού που βούλιαξαν οι Ουκρανοί», γράφει η Daily Mail. Στη μακάβρια επιχείρηση που ξεκίνησε τέλη Απριλίου, έλαβαν μέρος επτά πλοία.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, που επικαλείται ουκρανικές πηγές, οι Ρώσοι «πήραν τα πτώματα (σ.σ. από το Moskva), αφαίρεσαν όλο τον εξοπλισμό που ήταν διαβαθμισμένος και καθάρισαν αυτό το καταδρομικό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βαντίμ Σκιμπίτσκι, εκπρόσωπος της κύριας διεύθυνσης πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας του Κιέβου, τόνισε ότι οι Ρώσοι «πήραν από το Moskva ό,τι δεν έπρεπε να πέσει στα χέρια μιας τρίτης χώρας».

Η μακάβρια επιχείρηση για την απομάκρυνση των νεκρών από το Moskva, άρχισε αμέσως μετά τη βύθιση του καταδρομικού και διήρκεσε δύο εβδομάδες με τη συμμετοχή επτά πλοίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι το Moskva, η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, βυθίστηκε στις 14 Απριλίου από χτύπημα ουκρανικού πυραύλου Neptune.

Russia carries out secret operation to remove dead from sunken Moskva https://t.co/ZifHt5W8tW via @MailOnline#UkraineRussiaWar #UkraineWar