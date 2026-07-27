Κόσμος

Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με 2 νεκρούς: Στους οι 5 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 χρόνων

Πληροφορίες πως ο ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί - Οι αρχές αναζητούν ακόμη 2 άτομα, ανάμεσά τους και ένα οπλισμένο, πολύ επικίνδυνο άτομο
REUTERS
REUTERS/Jason Redmond
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Σιάτλ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, κοντά στο εμβληματικό Space Needle, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας το βράδυ της Κυριακής (26.07.2026). Από το αιματηρό επεισόδιο 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ 5 τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες και ένα παιδί.

«Πυροβολισμοί στο Seattle Center», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση του Σιάτλ μέσω X, κάνοντας λόγο για «θύματα», χωρίς να ξεκαθαρίσει την ταυτότητά τους. Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν αναφορές για 2 νεκρούς με την πληροφορία να επιβεβαιώνεται λίγη ώρα αργότερα.

REUTERS
REUTERS/Jason Redmond

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 5 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 χρόνων.

Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι τρεις γυναίκες ηλικίας 56, 40, 39, καθώς και ένας άνδρας 23 χρόνων.

REUTERS
REUTERS/Jason Redmond

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε αν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις υπόπτων, υποσχόμενη πως θα δημοσιοποιήσει «περισσότερες πληροφορίες» και απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

REUTERS
REUTERS/Jason Redmond

Σύμφωνα με ίδιες πληροφορίες ωστόσο, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Το Ιατρικό Κέντρο Harborview του Σιάτλ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για να υποδεχθεί τραυματίες από το περιστατικό.

Η κατάσταση υγείας των τραυματιών φέρεται να είναι καλή.

Δείτε τη στιγμή των πυροβολισμών:

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Bite of Seattle, μιας μεγάλης διοργάνωσης φαγητού που φιλοξενεί εκατοντάδες τοπικούς πωλητές, μουσικές παραστάσεις και πλήθος επισκεπτών.

Μάρτυρες του αιματηρού επεισοδίου, είπαν στο CNN ότι άκουσαν τουλάχιστον επτά με οκτώ πυροβολισμούς» μέσα στον χώρο της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, μετά τους πυροβολισμούς επικράτησε πανικός, με πολλούς παρευρισκόμενους να τρέχουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
99
71
55
54
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κόλαση φωτιάς σε Γαλλία και Ισπανία: Πάνω από 500.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους – Σκληρή μάχη για να μην καεί το Μπορντό
Στην Ισπανία καταστράφηκε έκταση 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι – Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς κοντά στη Μαδρίτη, οι ισπανικές πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν συνεχόμενα με τις νέες φωτιές που εξαπλώνονται
Φωτιά
7
Πύρινος εφιάλτης χωρίς τέλος σε Γαλλία και Ισπανία: Σκέψεις για εκκένωση του Μπορντό, πάνω από 325.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί
Στις προσπάθειες κατάσβεσης έχουν αποσταλεί και ελληνικά canadair που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος - Νέα πύρινα μέτωπα σε Βαλένθια και Τολέδο
Φωτιά
24
Newsit logo
Newsit logo