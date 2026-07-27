Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με 2 νεκρούς: Στους οι 5 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 χρόνων

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Σιάτλ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, κοντά στο εμβληματικό Space Needle, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας το βράδυ της Κυριακής (26.07.2026). Από το αιματηρό επεισόδιο 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ 5 τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες και ένα παιδί.

«Πυροβολισμοί στο Seattle Center», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση του Σιάτλ μέσω X, κάνοντας λόγο για «θύματα», χωρίς να ξεκαθαρίσει την ταυτότητά τους. Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν αναφορές για 2 νεκρούς με την πληροφορία να επιβεβαιώνεται λίγη ώρα αργότερα.

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Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 5 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 χρόνων.

VIDEO: Person handcuffed amid reported multi-victim shooting at Bite of Seattle festival, taking place at the Seattle Center. pic.twitter.com/6mApBSoKhp — Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026

Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι τρεις γυναίκες ηλικίας 56, 40, 39, καθώς και ένας άνδρας 23 χρόνων.

#Seattle Centre.https://t.co/BgLiDSKVRM pic.twitter.com/CamLirjhldpic.twitter.com/AAZSamyC2k #Seattle_Center, at the annual Bite of Seattle, at least 6 people shot, not known their status. Happened… — World News (@ferozwala) July 27, 2026

BREAKING: Multiple people have been shot at Seattle Center in Washington state. pic.twitter.com/ZW64MgojyI — Breaking911 (@Breaking911) July 27, 2026

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε αν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις υπόπτων, υποσχόμενη πως θα δημοσιοποιήσει «περισσότερες πληροφορίες» και απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

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Σύμφωνα με ίδιες πληροφορίες ωστόσο, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Το Ιατρικό Κέντρο Harborview του Σιάτλ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για να υποδεχθεί τραυματίες από το περιστατικό.

Η κατάσταση υγείας των τραυματιών φέρεται να είναι καλή.

Δείτε τη στιγμή των πυροβολισμών:

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Bite of Seattle, μιας μεγάλης διοργάνωσης φαγητού που φιλοξενεί εκατοντάδες τοπικούς πωλητές, μουσικές παραστάσεις και πλήθος επισκεπτών.

Μάρτυρες του αιματηρού επεισοδίου, είπαν στο CNN ότι άκουσαν τουλάχιστον επτά με οκτώ πυροβολισμούς» μέσα στον χώρο της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, μετά τους πυροβολισμούς επικράτησε πανικός, με πολλούς παρευρισκόμενους να τρέχουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο.