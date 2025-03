NASA: Live η μεγάλη επιστροφή των δυο «ξεχασμένων» αστροναυτών

Η Γη «στρώνει» το κόκκκινο χαλί για να υποδεχτεί τους δυο αστροναύτες της NASA, οι οποίοι έπειτα από την πολύμηνη παραμονή τους στο διάστημα γυρίζουν επιτέλους πίσω.

Ο χρόνος πλέον για τους αστροναύτες της NASA, Barry «Butch» Wilmore και Suni Williams -οι οποίοι αρχικά ήταν να εκτοξευτούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για ελάχιστα 24ωρα και τελικά μια σοβαρή βλάβη τους κράτησε για τουλάχιστον 9 μήνες- μετρά ήδη αντίστροφα.

Οι Wilmore και Williams αναχώρησαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό νωρίς το πρωί της Τρίτης (18.03.2025) και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το πολυαναμενόμενο ταξίδι επιστροφής στην πατρίδα.

Οι δυο έμπειροι κοσμοναύτες βρίσκονται στην κάψουλα Crew Dragon της SpaceX με την ονομασία «Freedom» η οποία πρόκειται να εισέλθει ξανά στη Γη έπειτα από τουλάχιστον 17 ώρες.

Το εγκλωβισμένο ζευγάρι, το οποίο αρχικά επρόκειτο να παραμείνει στο διάστημα μόνο για 10 ημέρες το καλοκαίρι του 2024, ταξιδεύει μαζί με τον Αμερικανό Νικ Χέιγκ και τον Ρώσο κοσμοναύτη Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ, που έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό την Κυριακή.

Η NASA είχε ανακοινώσει αρχικά τον Αύγουστο πως η SpaceX, ανταγωνίστρια της Boeing, θα αναλάμβανε την επιστροφή του διδύμου στη Γη τον Φεβρουάριο. Όμως η επιχείρηση αναβλήθηκε για τον Μάρτιο.

LIVE: #Crew9 and their @SpaceX Dragon spacecraft are departing the @Space_Station and starting their journey back to Earth. Undocking is scheduled for 1:05am ET (0505 UTC). https://t.co/OUp4n98WeE