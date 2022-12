Εντυπωσιακές είναι οι φωτογραφίες από την προσθαλάσσωση του διαστημοπλοίου Orion που έδωσε στην δημοσιότητα η NASA. Το διαστημόπλοιο «έπεσε» στον Ειρηνικό Ωκεανό χθες Κυριακή (11.12.2022) , σηματοδοτώντας το τέλος της επιχείρησης Artemis 1 γύρω από τη Σελήνη.

Το διαστημόπλοιο Orion της NASA επέστρεψε στη Γη, αφού πέρασε περισσότερες από 25 ημέρες στο διάστημα και ταξίδεψε γύρω από τη Σελήνη, με στόχο να προετοιμάσει την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη τα επόμενα χρόνια. Στις φωτογραφίες που έδωσε στην δημοσιότητα η NASA φαίνονται δύτες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να προσαρτούν καλώδια για να ρυμουλκήσουν την κάψουλα Orion.

Η προσθαλάσσωση έγινε στ΄ ανοιχτά του μεξικανικού νησιού της Γουαδαλούπης στις 19.40 ώρα Ελλάδας (9.40 το πρωί τοπική ώρα).

H Aμερικανίδα αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις σε ανάρτησή της στο Twitter, αφού συνεχάρη τη ΝΑSA δήλωσε:«Επικροτώ την ομάδα της @NASA για το έργο της στην ολοκλήρωση της επιτυχημένης αποστολής Artemis I. Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή αστροναυτών στη Σελήνη».

I applaud the @NASA team for their work on completing a successful Artemis I mission. We’re one step closer to returning astronauts to the moon. pic.twitter.com/mv8tAk1cra