Δορυφόρος της NASA κατέγραψε μια εικόνα, που έμοιαζε με μοτίβο χαρούμενου προσώπου στον Ήλιο, και έκανε την αμερικανική διαστημική υπηρεσία να πει ότι ο Ήλιος φαίνεται να «χαμογελά». Η φωτογραφία έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων στα social media, με πολλούς μάλιστα να συγκρίνουν την εικόνα με μια σκαλιστή κολοκύθα του Halloween.

«Σήμερα, το Solar Dynamics Observatory της NASA απαθανάτισε τον Ήλιο να “χαμογελά”», έγραψε στο Twitter η αμερικανική διαστημική υπηρεσία, ανεβάζοντας και την σχετική φωτογραφία.

«Αυτές οι σκοτεινές κηλίδες στον Ήλιο, που φαίνονται στο υπεριώδες φως, είναι γνωστές ως στεμματικές οπές και αποτελούν περιοχές όπου ο γρήγορος ηλιακός άνεμος εκτοξεύεται στο διάστημα» προσθέτουν στην δημοσίευση.

Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31