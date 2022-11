Η κάψουλα Orion της αποστολής Artemis I της NASA έφτασε στη Σελήνη και πέτυχε τον πρώτο στόχο της, πλησιάζοντας σε απόσταση 130 χιλιομέτρων (80 μίλια). Αποτελεί ένα μνημειώδες επίτευγμα για την αμερικανική διαστημική υπηρεσία και το πρώτο θετικό δείγμα ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν μια μέρα στο φεγγάρι.

Πιο συγκεκριμένα, η κάψουλα Orion της αποστολής Artemis I της NASA πραγματοποιεί τον γύρο της Σελήνης, χωρίς να προσεδαφιστεί σε αυτή ώστε να διαπιστωθεί αν θα μπορέσει στο μέλλον να μεταφέρει ανθρώπους, οι οποίοι θα ξαναπατήσουν στο φεγγάρι και θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για μελλοντικές αποστολές στον πλανήτη Άρη.

Η κάψουλα έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει ανθρώπους αλλά τώρα μεταφέρει μόνο τρία ανδρείκελα και φορτίο που θα χρειαστεί για να φέρει εις πέρας τη δοκιμαστική της πτήση. Τα ανδρείκελα είναι γεμάτα αισθητήρες, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστροναύτη της NASA, Ζένα Κάρντμαν, «μας δίνουν μια αίσθηση για το εάν το περιβάλλον θα είναι εντάξει για τους ανθρώπους».

Μάλιστα, την ώρα που το Orion έφτασε στην πίσω πλευρά της Σελήνης, χάθηκε το σήμα με τη Γη για 34 λεπτά. Με το που επανήλθε η επικοινωνία της NASA, η κάψουλα έστειλε μια εντυπωσιακή φωτογραφία του πλανήτη μας. Λίγο νωρίτερα, το Orion έκανε ζουμ στα μέρη της Σελήνης που προσεδαφίστηκαν οι αποστολές Apollo 11, 12 και 14.

Fly-by complete!@NASA_Orion completed its closest fly-by of the Moon this morning, 81 miles above the lunar surface, traveling 5,102 mph. Before the fly-by, we conducted an outbound powered fly-by burn, increasing speed at a rate of more than 580 mph: https://t.co/gqViM3BJLg pic.twitter.com/9IUkQUj4pf — Jim Free (@JimFree) November 21, 2022

Όταν ολοκληρώσει τον γύρο της Σελήνης (σ.σ. θα τον κάνει αντίθετα από την τροχιά της) στις 26 Νοεμβρίου, το Orion αναμένεται να φτάσει στα 400.171 χιλιόμετρα από τη Γη, καταρρίπτοντας το ρεκόρ απόστασης της αποστολής Apollo 13 και θα αποτελέσει το πρώτο όχημα που σχεδιάστηκε για ανθρώπους και έφτασε τόσο μακριά!

The @NASA_Orion spacecraft captured this image of the Moon during its sixth day of flight, as it approached its first outbound powered flyby of the #Artemis I mission and its closest lunar approach. https://t.co/Wt4DrDpbK3 pic.twitter.com/GPILcbPYq7 — NASA Artemis (@NASAArtemis) November 21, 2022

Παρακολουθήστε τη ζωντανή μετάδοση της NASA από το ταξίδι του Orion:

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is performing its first powered lunar flyby.



Orion will make its closest approach to the lunar surface during the #Artemis I mission – approximately 80 miles – at 7:57am ET (12:57 UTC). https://t.co/rO5HBPx0Ec — NASA (@NASA) November 21, 2022

Βάσει του σχεδίου της NASA, η κάψουλα θα επιστρέψει στη Γη στις 11 Δεκεμβρίου και αν η αποστολή στεφθεί με επιτυχία, τότε θα επαναληφθεί το 2024 με πλήρωμα ενώ, πιθανόν το 2025, θα εκτοξευθεί και η αποστολή Artemis III που θα μεταφέρει στη Σελήνη την πρώτη γυναίκα και τον πρώτο μη λευκό.