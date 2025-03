NASA: Οι 2 εγκλωβισμένοι αστροναύτες επέστρεψαν σπίτι μετά από 9 μήνες στο διάστημα – Το μεγάλο come back μέσα από φωτογραφίες

Η ταλαιπωρία τους μεγάλη, η τύχη τους «εξαφανισμένη» και η παραμονή τους στο διάστημα, από 8 ημέρες που ήταν προγραμματισμένη, διήρκησε 9 μήνες. Ο λόγος γίνεται για τους 2 αστροναύτες, Μπούτς Γουίλμορ και Σάνι Γουίλιαμς, οι οποίοι επιτέλους κατάφεραν να πατήσουν Γη την Τρίτη (18.03.2025).

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2024, όταν οι 2 βετεράνοι αστροναύτες συμμετείχαν στην πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση του διαστημικού σκάφους Starliner. Η κάψουλα όμως αντιμετώπισε αρκετά τεχνικά προβλήματα και έτσι εγκλωβίστηκαν στο διάστημα.

Αφού οι 2 αστροναύτες πέρασαν γιορτές, πολλά Σαββατοκύριακα και κυρίως τα Χριστούγεννα στο διάστημα, επιτέλους στήθηκε η δύσκολη αποστολή για την επιστροφή τους, την οποία ανέλαβε η εταιρεία του Έλον Μασκ, SpaceX.

Όσοι εργάστηκαν για την επιστροφή τους, φίλοι, συγγενείς αλλά και απλοί πολίτες από όλο τον κόσμο που νοιάστηκαν για την ταλαιπωρία των αστροναυτών, παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα το ταξίδι 17 ωρών που καλύφθηκε ζωντανά από την επίσημη σελίδα της NASA.

Η κάψουλα της SpaceX έκανε μία γρήγορη επανείσοδο στην ατμόσφαιρα. Η στιγμή που άνοιξαν τα 4 αλεξίπτωτα (των δυο εγκλωβισμένων αστροναυτών, του Νικ Χέιγκ από τη NASA και του Ρώσου Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ) πάνω από τις ακτές της Φλόριντα, προκάλεσαν ανακούφιση.

Το σκάφος της περισυλλογής, που ήδη περίμενε τους αστροναύτες στο σημείο που δόθηκε το «ραντεβού», έσπευσε να τους ανασύρει από το νερό, τη στιγμή που κοπάδι δελφινιών προσεγγίζει την κάψουλα για να καταλάβει τι είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο όχημα.

Η ταλαιπωρία τους είχε τελειώσει και επίσημα. Οι δυο αστροναύτες με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη ξεκίνησαν να χαιρετούν προς πάσα κατεύθυνση ενώ όσοι παρακολούθησαν το ταξίδι ξεκίνησαν να ζητωκραυγάζουν και να κλαίνε από συγκίνηση.

Δείτε εδώ ολόκληρη το ταξίδι τους:

Tune in for a splashdown!@NASA_Astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov are returning to Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. #Crew9 splashdown is targeted for 5:57pm ET (2157 UTC). https://t.co/Yuat1FqZxw — NASA (@NASA) March 18, 2025

Στη συνέχεια οι αστροναύτες πέρασαν από διάφορα τεστ για να επιβεβαιωθεί η κατάσταση της υγείας τους μιας και η παραμονή ενός ανθρώπου στο διάστημα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Μεταξύ αυτών των προβλημάτων είναι πρησμένα μάτια, αλλαγή στο μέγεθος των βολβών, κάθε επίπτωση από την έκθεση στην ακτινοβολία του διαστήματος όπως καρκίνος, έλλειψη συνείδησης, ευαισθησία σαν των μωρών κ.α.

PROMISE MADE, PROMISE KEPT: President Trump pledged to rescue the astronauts stranded in space for nine months.



Today, they safely splashed down in the Gulf of America, thanks to @ElonMusk, @SpaceX, and @NASA! pic.twitter.com/r01hVWAC8S — The White House (@WhiteHouse) March 18, 2025

«Η υπόσχεση τηρήθηκε: Ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να σώσει τους αστροναύτες που είχαν εγκλωβιστεί στο διάστημα για εννέα μήνες. Σήμερα, πέταξαν με ασφάλεια στον Κόλπο της Αμερικής, χάρη στους Έλον Μασκ, Spacex και NASA», έγραψε στο Χ ο Λευκός Οίκος, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Έλον Μασκ να δέχονται συγχαρητήρια που κατάφεραν στην δική τους κυβέρνηση να γυρίσουν με ασφάλεια τους αστροναύτες στο σπίτι τους.