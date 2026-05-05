Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση ρωσικού πετρελαίου, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Φορτίο ρωσικού αργού έφθασε χθες Δευτέρα (04.05.2026) στην Ιαπωνία, για πρώτη φορά αφότου έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης. Η Ιαπωνία εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 95% των εισαγωγών πετρελαίου της και προσπαθεί εσπευσμένα να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της με ενεργειακούς πόρους.

Πλοίο που μετέφερε αργό πετρέλαιο από το κοίτασμα Σαχαλίνη 2, όπου εξορύσσεται κατά κύριο λόγο φυσικό αέριο, έφθασε χθες στην ακτή Ιμάμπαρι της Ιαπωνίας (νοτιοδυτικά), ανέφεραν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους η εφημερίδα Asahi Shimbun, επικαλούμενα πηγές τους στην εταιρεία χονδρικού εμπορίου Taiyo Oil.

Η Ιαπωνία έχει επενδύσει στο έργο αυτό, το οποίο έχει εξαιρεθεί από τις οικονομικές κυρώσεις της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας. Το υπουργείο Οικονομίας ζήτησε από την Taiyo Oil να παραλάβει την ποσότητα αργού, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Αναμένεται να μεταφερθεί σε διυλιστήριο, για να παραχθεί βενζίνη, νάφθας–πρώτης ύλης στη διαδικασία παραγωγής πλαστικού, νημάτων και βαφών, μεταξύ άλλων–και άλλων υποπροϊόντων του πετρελαίου.

Οι παραδόσεις πετρελαίου αντιμετωπίζουν ολοένα σοβαρότερο πρόβλημα εξαιτίας του de facto κλεισίματος του στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σε καιρό ειρήνης το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως–από αυτό, το 80% έχει προορισμό την Ασία. Η αρτηρία αυτή παραμένει κλειστή αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Τόκιο και τη Μόσχα εισήλθαν σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης αφότου η Ιαπωνία επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία αντιδρώντας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ευθυγραμμιζόμενη με τις δυτικές χώρες.

Ο Μουνέο Σουζούκι, ιάπωνας κοινοβουλευτικός γνωστός για τις στενές σχέσεις του με τη Μόσχα, δήλωσε χθες (04.05.2026) ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με την Ιαπωνία σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών. Συναντήθηκε με τον ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.