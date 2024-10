NATO: Δημιουργεί σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης ρωσικών στρατευμάτων στην Αρκτική

Η Ρωσία έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους τα τελευταία χρόνια για να αναβαθμίσει τις στρατιωτικές βάσεις που έχει στην Αρκτική, κάτι που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ.

Στο πλαίσιο αυτό, 13 κράτη – μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας υπέγραψαν σήμερα (18.10.2024) συμφωνία που προβλέπει την βελτίωση της δορυφορικής κάλυψης της Αρκτικής, που θα επιτρέπει στο ΝΑΤΟ να παρακολουθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τις δραστηριότητες των στρατιωτικών δυνάμεων που αναπτύσσει η Ρωσία στην περιοχή.

Ειδικότερα, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι 13 χώρες – μέλη υπέγραψαν επιστολή προθέσεων με στόχο να δημιουργήσουν ένα ασφαλές δίκτυο δορυφορικών επικοινωνιών για την Αρκτική με την ονομασία «Northlink», σε μια περιοχή στην οποία βρίσκεται η βάση του στόλου των πυρηνικών υποβρυχίων της Μόσχας και της οποίας η στρατηγική σημασία έχει αυξηθεί λόγω του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

«Ο στρατηγικός ρόλος της Αρκτικής καθίσταται όλο και πιο σημαντικός λόγω της τεταμένης γεωπολιτικής κατάστασης», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί. «Ταυτόχρονα η περιοχή δεν έχει επαρκή δορυφορική κάλυψη για επικοινωνία και πλοήγηση και ως εκ τούτου και για στρατιωτικές επιχειρήσεις», επισήμανε.

Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

Το Northlink έχει στόχο να βελτιώσει τη δορυφορική κάλυψη μέσα στα επόμενα χρόνια μισθώνοντας εμπορικές υπηρεσίες ή αντλώντας δυνατότητες από συμμάχους, πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα υπογράφουν ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ισλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

