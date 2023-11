Έγινε με απαγορευμένο όπλο ο βομβαρδισμός της Τζαμπαλίγια από το Ισραήλ; Αυτό αποκαλύπτουν οι New York Times για τις πολύνεκρες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στον προσφυγικό καταυλισμό της Γάζας με τους σχεδόν 200 νεκρούς και τους εκατοντάδες αγνοούμενους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους New York Times, ο βομβαρδισμός της Τζαμπαλίγια είναι ο δεύτερος πολύνεκρος από την αρχή του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς που συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή εδώ και 30 ημέρες, με νέα φρικιαστικά στοιχεία να βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας.

Φαίνεται ότι σε αυτόν τον βομβαρδισμό, το Ισραήλ χρησιμοποίησε το δεύτερο ισχυρότερο όπλο του για να πετύχει τους στόχους του, καθώς οι New York Times αναφέρουν ότι οι IDF έριξαν τουλάχιστον δύο βόμβες 2.000 λιβρών στην περιοχή, οι οποίες απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτές οι βόμβες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στόχευση υπόγειων υποδομών, αλλά η χρήση τους σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπως η Τζαμπαλίγια, εγείρει ερωτηματικά, όπως κατά πόσο οι στόχοι του Ισραήλ δικαιολογούν τον αριθμό των νεκρών αμάχων και την καταστροφή που προκάλεσαν τα χτυπήματά του», αναφέρουν στο δημοσίευμά τους οι New York Times.

Από τη μεριά του, ο στρατιωτικός σύμβουλος που συμμετείχε στην έρευνα των NYT, ο Μαρκ Γκαρλάσκο, εξήγησε ότι οι συγκεκριμένες ισχυρότατες βόμβες μπορεί να είχαν και έναν πυροκροτητή, ο οποίος καθυστέρησε την έκρηξη για χιλιοστά του δευτερολέπτου από την ώρα που έπεσαν στο έδαφος ή σε κάποιο κτίριο ώστε να προκαλέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καταστροφή.

«Δεν ήταν σαφές από τις δορυφορικές εικόνες εάν οι βόμβες ήταν εξοπλισμένες με συγκεκριμένες κεφαλές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διαπερνούν ενισχυμένες στρατιωτικές δομές, αλλά ο δημοσίως δηλωμένος στόχος του Ισραήλ ήταν να χτυπήσει ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, που βρισκόταν σε υπόγειο καταφύγιο της περιοχής», ανέφερε ο στρατιωτικός σύμβουλος.

Το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι στόχος της επίθεσης στη Τζαμπαλίγια ήταν ένας ηγέτης της Χαμάς, στελέχη της οργάνωσης αλλά και το δίκτυο των υπόγειων τούνελ που χρησιμοποιούν για την τρομοκρατική τους δράση. Οι IDF δεν σχολίασαν το δημοσίευμα των New York Times.

Όμως, έχει δημιουργηθεί σύγχυση για τις αναρτήσεις του Ισραήλ σχετικά με τους επαναλαμβανόμενους βομβαρδισμούς της Τζαμπαλίγια.

Οι New York Times διαπίστωσαν ότι στο βίντεο που ισχυρίστηκαν οι IDF ότι φαίνεται η εξόντωση ηγέτη της Χαμάς στον δεύτερο βομβαρδισμό της περιοχής την 1η Νοεμβρίου, τα πλάνα είναι από το πρώτο χτύπημα της περασμένης Τρίτης στις 31 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι 83 χώρες – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – έχουν υπογράψει συμφωνία να απέχουν «κατά περίπτωση από τη χρήση εκρηκτικών όπλων σε κατοικημένες περιοχές» επειδή υπάρχει η πιθανότητα να βλάψουν αμάχους. Το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει τη συγκεκριμένη συμφωνία…

Ο ΟΗΕ έκανε λόγο για «πιθανό έγκλημα πολέμου» στη Τζαμπαλίγια ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι καταδίκασαν το συμβάν. Μέχρι και ο Τζο Μπάιντεν έκανε έκκληση για «παύση των εχθροπραξιών» για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Several Israeli airstrikes targeted apartment buildings in Gaza’s largest refugee camp, #Jabalia.



At least 50 people were killed, including 19 family members of an Al Jazeera employee. Over 150 were injured with numbers expected to rise. pic.twitter.com/NuejstLtrp