«Παράθυρο» λίγων ωρών έδωσε ξανά ο στρατός του Ισραήλ στους αμάχους στη Γάζα για να εκκενώσουν τα βόρεια τμήματα του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς συμπληρώνονται σήμερα Κυριακή (5.11.2023) 30 ημέρες πολέμου εναντίον της Χαμάς, στον οποίο έχουν σκοτωθεί πάνω από 10.000 άνθρωποι.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν ότι θα επιτρέψουν τη μετακίνηση σε δρόμο με κατεύθυνση τον νότο από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00, όπως έγραψε εκπρόσωπος του στρατού στο X (πρώην Twitter) ενώ δόθηκε και στη δημοσιότητα ο ανθρωπιστικός διάδρομος που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι άμαχοι της Γάζας.

Η ανάρτηση ανέφερε μεταξύ άλλων στα αραβικά ότι «εάν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, κατευθυνθείτε προς τα νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας». Το ίδιο μήνυμα έδωσαν και χθες οι IDF προς τους αμάχους της Γάζας, στο «παράθυρο» 4 ωρών που έδωσαν στους αμάχους για να εκκενώσουν τα βόρεια.

Ο ισραηλινός στρατός έχει κατ’ επανάληψη καλέσει τους κατοίκους στο βόρειο τμήμα να μετακινηθούν προς τις νότιες περιοχές του θύλακα. Σύμφωνα με τις IDF, τουλάχιστον 700.000 άνθρωποι έχουν ήδη φύγει από τα βόρεια της Γάζας.

#عاجل يا سكان غزة،

🔴قامت حماس اليوم باطلاق قذائف هاون وأخرى مضادة للدروع نحو قواتنا التي حرصت على فتح الطريق من شمال قطاع غزة نحو جنوبه لتتمكنوا من حماية أنفسكم. عناصر حماس نفذوا ذلك لانهم أرادوا ان تبقوا دروعًا بشرية لهم ولقادتهم.

🔴أود أن أخبركم أنه بالرغم من ذلك فان جيش… pic.twitter.com/Z2LIs4J2FR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 4, 2023

Οι IDF ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι έχουν επιτεθεί σε 2.500 στόχους από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα και ότι συνεχίζονται οι μάχες σώμα με σώμα στη Λωρίδα της Γάζας, δημοσιεύοντας και τα σχετικά πλάνα από τις συγκρούσεις και τους βομβαρδισμούς.

הלילה, הכווינו הכוחות כלי טיס לתקיפה של מתחם צבאי של ארגון הטרור חמאס הכולל מפקדות מבצעיות, עמדות תצפית ותשתיות טרור נוספות.



בפעילויות המשולבות לכוחות היבשה והאוויר ברצועה, נתקפו עד כה מעל ל-2,500 מטרות >> pic.twitter.com/434DQadgGR — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 5, 2023

Τουλάχιστον 51 νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγκάζι

Τουλάχιστον 51 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το βράδυ του Σαββάτου στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγκάζι στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Μεταξύ των θυμάτων είναι πολλές γυναίκες και παιδιά, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) σχετικά με το συγκεκριμένο πλήγμα.

Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη σφαγή της Χαμάς στο φεστιβάλ μουσικής

Το φως της δημοσιότητας είδε χθες ένα βίντεο ντοκουμέντο από το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στο φεστιβάλ μουσικής στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα. Ένας αστυνομικός από το Ισραήλ κατέγραψε με την κάμερα της στολής του το απόλυτο χάος που άφησε πίσω της η επίθεση της Χαμάς.

Κρατώντας το πιστόλι του, περπατάει στην περιοχή αναζητώντας τραυματίες αλλά το μόνο που αντικρίζει είναι νεκρούς νέους και απόλυτη σιωπή. «Υπάρχουν τραυματίες; Υπάρχει κανείς; Αστυνομία! Αστυνομία, IDF! Υπάρχουν τραυματίες; Έχω νεκρούς εδώ», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός.

🔞 Warning: Graphic Content



New video has emerged of an Israeli military officer arriving at the scene of a massacre by Hamas terrorists at the Nova music festival which took place not far from the border with Gaza Strip on October 7.



Through the video, the Israeli military… pic.twitter.com/WmX9UKiEWx — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2023

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Ουάσινγκτον για αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους

Πλήθος κόσμου διαδήλωσε χθες στην Ουάσινγκτον εκφράζοντας αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό και ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου 300.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην διαδήλωση, σύμφωνα με τους διοργανωτές, που έκαναν λόγο για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό που έγινε ποτέ στις ΗΠΑ.

Οι διαδηλωτές – ανάμεσα στους οποίους ήταν η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον και ο ράπερ Μάκλμορ – έφθασαν έξω από τον Λευκό Οίκο, καταγγέλλοντας τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης και του προέδρου Μπάιντεν προσωπικά για την υποστήριξη στο Ισραήλ.

📹 | Rapper "Macklemore" calls #Israel|i attacks against #Gaza "genocide"



▪️"We have been taught to just be complicit, to protect our careers, to protect our interests, and I’m not gonna do it anymore, I’m not afraid to speak the truth!"pic.twitter.com/asIu6bqg0f — EHA News (@eha_news) November 5, 2023

Δημοσιογράφος της εφημερίδας New York Post ανέβασε βίντεο στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) στο οποίο διακρίνονται διαδηλωτές – των οποίων τα χέρια είχαν κόκκινη μπογιά – να κουνάνε τα κιγκλιδώματα έξω από τον Λευκό Οίκο και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

I deleted an earlier post. This protest chant was, 'We don't want two states, we want '48!' pic.twitter.com/CLS6GNUift — Steven Nelson (@stevennelson10) November 5, 2023

«Μπάιντεν, δεν μπορείς να κρύβεσαι, έχεις υπογράψει τη γενοκτονία», φώναζαν πολλοί διαδηλωτές, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στην εξοχική του κατοικία στο Ντέλαγουερ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters, AFP, dpa και Anadolu