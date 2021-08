To γυμνό μωρό που φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του θρυλικού άλμπουμ των Nirvana «Nevermind» κατηγορεί τώρα το συγκρότημα για παιδική πορνογραφία. Ο 30χρονος, πλέον, Σπένσερ Έλντεν κατέθεσε μήνυση κατά της περιουσίας του Κερτ Κομπέιν και των επιζώντων μελών της μπάντας.

Η μήνυση, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, κατατέθηκε την Τρίτη (24/8) και ο Σπένσερ Έλντεν, 30 ετών σήμερα, ισχυρίζεται ότι το grunge συγκρότημα παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί παιδικής πορνογραφίας. Επίσης, ο 30χρονος υποστηρίζει – μεταξύ άλλων – ότι οι γονείς του δεν υπέγραψαν ποτέ κάποιο επίσημο χαρτί που παραχωρούσε την άδεια στους Nirvana να χρησιμοποιήσουν τη φωτογραφία του.

Σύμφωνα με την New York Post, o Σπένσερ Έλντεν επίσης αναφέρει ότι υπέστη «σοβαρή ζημιά» από το άλμπουμ «Nevermind» που σημείωσε τρελές πωλήσεις και ότι το συγκρότημα, ο φωτογράφος και οι δισκογραφικές εταιρείες «εμπορεύτηκαν σκόπιμα την παιδική πορνογραφία του Σπένσερ και εκμεταλλεύτηκαν τη σοκαριστική φύση της φωτογραφίας του για να προωθήσουν τον εαυτό τους και τη μουσική τους σε βάρος τους».

Επίσης, ο ενάγων -ο οποίος ήταν τεσσάρων μηνών κατά τη διάρκεια της υποβρύχιας φωτογράφισης του 1991 – ισχυρίζεται επίσης ότι αναγκάστηκε να συμμετάσχει σε «εμπορικές σεξουαλικές πράξεις» και πως το συγκρότημα πήρε πίσω την αρχική του υπόσχεση πως δεν θα φαίνονταν τα γεννητικά του όργανα στο εξώφυλλο του άλμπουμ.

Η οικογένεια του βρέφους – όπως αναφέρει η New York Post – είχε λάβει 200 δολάρια για τη βουτιά των 15 δευτερολέπτων στην πισίνα, κάτι που συνέβη επειδή ο πατέρας του Σπένσερ Έλντεν ήταν φίλος του φωτογράφου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 ο 25χρονος τότε Σπένσερ Έλντεν αναδημιούργησε το εξώφυλλο του «Nevermind» των Nirvana για να αποτίσει φόρο τιμής στο ρεκόρ επιτυχίας. To 2016 όμως ήταν ντυμένος, φωτογραφήθηκε με το σορτσάκι του. «Είπα στον φωτογράφο: “Ας το κάνουμε γυμνό”. Αλλά σκέφτηκε ότι θα ήταν περίεργο, έτσι φόρεσα το σορτσάκι μου», είχε δηλώσει τότε για τη φωτογράφιση ο Έλντον. «Η επέτειος σημαίνει κάτι για μένα. Είναι περίεργο που το έκανα αυτό ήταν ήμουν 4 μηνών και έγινε μια διάσημη εικόνα».

