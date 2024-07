Nτόναλντ Τραμπ: Από απόσταση 135 μέτρων τον πυροβόλησε ο 20χρονος

Από μια στέγη σε απόσταση περίπου 135 μέτρων από την εξέδρα, στην οποία βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, πυροβόλησε τον πρώην πρόεδρο ο 20χρονος δράστης της απόπειρας δολοφονίας, που έπεσε τελικά νεκρός από τα πυρά των ανδρών της μυστικής υπηρεσίας στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, το Σάββατο (13.7.24).

Σύμφωνα με χάρτη που παρουσίασε το NBC, ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας, ο οποίος, σύμφωνα με το FBI, ήταν ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς (Thomas Matthew Crooks) από την Πενσιλβάνια, πυροβόλησε τον Ντόναλντ Τραμπ από μια στέγη περίπου 148 γιάρδες (περίπου 135 μέτρα)

The suspected shooter was positioned roughly 148 yards from the Trump rally stage, according to an NBC News map visualization of the shooting.



