Perseverance: Η NASA παρουσίασε το πρώτο βίντεο από την ιστορική προσεδάφιση στον Άρη!

To βράδυ της Πέμπτης, 18.02.2021, το διαστημικό ρόβερ της NASA Perseverance προσεδαφίστηκε με απόλυτη επιτυχία στον πλανήτη Άρη. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανθρωπότητα και ειδικά για την κατάκτηση του Διαστήματος.

Από την πρώτη στιγμή είχαν δοθεί στην δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες του «κόκκινου πλανήτη», ωστόσο η NASA παρουσίασε σε μια ειδική εκδήλωση το πρώτο βίντεο που από την προσεδάφιση του ρόβερ στον Άρη!

Οι εικόνες κόβουν την ανάσα. Δείχνουν καρέ – καρέ την… κάθοδο του Perseverance με το αλεξίπτωτο, προς το έδαφος του Άρη, ενώ οι πανηγυρισμοί των ανθρώπων της NASA μετά την επιτυχή αποστολή συμπεριλαμβάνονται ξανά στις εικόνες.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ