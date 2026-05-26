Τραμπ: «Όλα πήγαν τέλεια» είπε μετά το τρίτο τσεκ απ σε έναν χρόνο

Η προγραμματισμένη ιατρική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε την Τρίτη (26.05.20260 πήγε «τέλεια» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η υγεία του 79χρονου Προέδρου των ΗΠΑ βρίσκεται υπό αυξανόμενη παρακολούθηση εν όψει των 80ων γενεθλίων του τον Ιούνιο του 2026.

Ο αρχηγός των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε λεπτομέρειες για την ιατρική εξέταση σε μία λακωνική ανάρτηση στο Truth Social, αναφέροντας απλώς ότι ολοκλήρωσε την εξαμηνιαία του εξέταση και πως «όλα πήγαν ΤΕΛΕΙΑ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μόλις ολοκλήρωσα την εξαμηνιαία ιατρική μου εξέταση στο Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο ”Γουόλτερ Ριντ”. Όλα πήγαν ΤΕΛΕΙΑ. Ευχαριστώ τους εξαιρετικούς γιατρούς και το προσωπικό! Επιστρέφω στον Λευκό Οίκο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η επίσκεψη του Τραμπ στο Κέντρο «Γουόλτερ Ριντ» ήταν η τρίτη σε 13 μήνες.

Ο Τραμπ, του οποίου τα γενέθλια είναι στις 14 Ιουνίου, έγινε ο γηραιότερος πολιτικός που ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ όταν ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος συχνά παρουσιάζει τον εαυτό του ως πιο ενεργητικό και σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον Τζο Μπάιντεν, τον Δημοκρατικό προκάτοχό του που αποχώρησε από το αξίωμα πέρυσι σε ηλικία 82 ετών, αφού αντιμετώπισε ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητά του για τη θέση.

Ωστόσο, πρόσφατες φωτογραφίες που δείχνουν ένα εξάνθημα με κηλίδες στον λαιμό έχουν ενισχύσει τις αμφιβολίες σχετικά με την υγεία του Τραμπ, μετά από εικόνες τον Ιούλιο του 2025 που έδειχναν πρησμένους αστραγάλους και ένα μελανιασμένο χέρι που είχε καλυφθεί με μακιγιάζ.

«Περπατά 14,5 χλμ. κάθε φορά που πηγαίνει για να παίξει γκολφ»

Ο Τραμπ διατηρεί ένα ενεργό πρόγραμμα γκολφ, αλλά αστειεύτηκε για τη σχετική έλλειψη άσκησης σε μόα πρόσφατη εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο υπουργός Υγείας του, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, είπε ότι ο Πρόεδρος περπατά 14,5 χλμ. κάθε φορά που πηγαίνει για να παίξει.

«Όταν δεν χρησιμοποιώ το καροτσάκι», είπε αστειευόμενος ο Τραμπ.

Ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Σον Μπαρμπαμπέλα, δήλωσε ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί μια κοινή κρέμα ως «προληπτική θεραπεία για το δέρμα» για να αντιμετωπίσει το εξάνθημα στον λαιμό, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Αφότου δημοσιεύτηκαν τον περασμένο Ιούλιο οι φωτογραφίες των ποδιών και των χεριών του Προέδρου, ο Μπαρμπαμπέλα ανέφερε σε επιστολή του ότι τα εξανθήματα ήταν καλοήθεις και ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή αρτηριακή νόσο.

Το πρήξιμο στο πόδι του Τραμπ οφειλόταν σε μια «συνηθισμένη» φλεβική πάθηση, ενώ το χέρι του είχε μελανιάσει από τον πολύ χαιρετισμό, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Τραμπ δήλωσε τον περασμένο Οκτώβριο ότι είχε υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία εκείνον τον μήνα. Ο Λευκός Οίκος αρχικά αρνήθηκε να μοιραστεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο της εξέτασης. Η Λέβιτ είπε μόνο ότι η εξέταση έδειξε «εξαιρετική σωματική υγεία» για τον Τραμπ.

Ο πρόεδρος δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι υποβλήθηκε στη μαγνητική τομογραφία στο πλαίσιο μιας δεύτερης ιατρικής εξέτασης.

«Η μαγνητική τομογραφία είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Τι, νομίζετε ότι δεν έπρεπε να την κάνω; Άλλοι ⁠άνθρωποι την κάνουν. Έκανα μαγνητική τομογραφία. Ο γιατρός ​είπε ότι ⁠ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει δει ποτέ ως γιατρός», δήλωσε ο Τραμπ.

Γιατροί ανέφεραν ότι οι μαγνητικές τομογραφίες δεν αποτελούν συνήθως μέρος μιας ρουτίνας φυσικής εξέτασης και συνήθως συνταγογραφούνται για τη λήψη λεπτομερών εικόνων του σώματος.

Σε ένα σημείωμα μετά τη δεύτερη εξέταση, ο Μπαρμπαμπέλα ανέφερε ότι η καρδιακή ηλικία του Προέδρου – ένα επικυρωμένο μέτρο της καρδιαγγειακής ζωτικότητας μέσω ΗΚΓ – διαπιστώθηκε ότι είναι περίπου 14 χρόνια νεότερη από τη χρονολογική του ηλικία.

Ο Τραμπ έχει επίσης δεχτεί ερωτήσεις μετά από περιστατικά όπου φάνηκε να κοιμάται κατά τη διάρκεια αρκετών συναντήσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου.

«Κάποιοι είπαν ότι έκλεισα τα μάτια μου. Κοιτάξτε, είχε γίνει αρκετά βαρετό», είπε ο Τραμπ στους αξιωματούχους που γελούσαν τον Φεβρουάριο. «Δεν κοιμήθηκα. Απλώς τα έκλεισα γιατί ήθελα να την κάνω από εδώ».

Πέρυσι, στον Μπάιντεν διαγνώστηκε μία «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη που είχε εξαπλωθεί στα οστά του και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία.