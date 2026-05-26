Γάζα: Το Ισραήλ στόχευσε τον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, Μοχάμεντ Όντεχ

Πλήγμα εναντίον του νέου στρατιωτικού αρχηγού της Χαμάς στη Γάζα, Μοχάμεντ Όντεχ, εξαπέλυσε απόψε (26.05.2026) το Ισραήλ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας, Ίσραελ Κατζ.

Αναφορές από τη Γάζα πριν από λίγο ανέφεραν ότι ένα κτίριο κατοικιών στη γειτονιά Ριμάλ της πόλης της Γάζας χτυπήθηκε. Υπάρχουν οι αρχικές αναφορές ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, ο Οντέχ ήταν επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Χαμάς κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023, στο Ισραήλ.

Την περασμένη εβδομάδα διορίστηκε διαδεχόμενος τον Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ ως ηγέτης της οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας και επικεφαλής της στρατιωτικής της πτέρυγας.

«Ο Όντεχ ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία, την απαγωγή και τον τραυματισμό πολλών Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών του Ισραηλινού Στρατού», λένε ο Νετανιάχου και ο Κατζ.

Israeli strikes hit a building in western Gaza City in an apparent assassination attempt targeting a senior Hamas figure.



Israeli officials said the target was Mohammed Oudeh, described as Hamas’ new military wing leader.



«Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε όλους όσους συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», λένε ο Νετανιάχου και ο Κατζ. «Αργά ή γρήγορα, το Ισραήλ θα τους φτάσει όλους».