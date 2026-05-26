Κόσμος

Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε ανοιχτά του Ομάν

Καλά στην υγεία όλο το πλήρωμα
Πλοία και δεξαμενόπλοια ανοιχτά του Ομάν
Πλοία και δεξαμενόπλοια ανοιχτά του Ομάν / REUTERS / Φωτογραφία Stringer
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, δέχτηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν τη Δευτέρα (26.05.2026), σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Από την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν προκλήθηκε έκρηξη, ωστόσο, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με προειδοποίηση της UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), το δεξαμενόπλοιο, που έπλεε περίπου 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της πρωτεύουσας του Ομάν, Μουσκάτ, ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου, κοντά στην ίσαλο γραμμή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το χτύπημα προκλήθηκε διαρροή καυσίμου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για τα μέλη του πληρώματος, τα οποία είναι όλα καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλου του με προορισμό την Ινδία.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά συμβάντων ασφαλείας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Θάλασσας και των Στενών του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
136
103
94
90
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo