Τραγωδία σε εργοστάσιο στις ΗΠΑ: Νεκρός και τραυματίες από έκρηξη χημικής δεξαμενής

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη δεξαμενής χημικών σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26/05/2026) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging στο Λόνγκβιουτυ της Ουάσινγκτον, με τις Αρχές των ΗΠΑ να κάνουν αρχικά λόγο για «έκρηξη με επικίνδυνα εύφλεκτα υλικά».

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των τοπικών αρχών και της εταιρείας, δεξαμενή που περιείχε λευκό υγρό «έσκασε» περίπου στις 7:15 το πρωί.

Οι πρώτες αναφορές χαρακτήριζαν το συμβάν ως χημική ή εσωτερική έκρηξη, ωστόσο στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι επρόκειτο για ρήξη της δεξαμενής.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν αρκετοί εργαζόμενοι, ορισμένοι εκ των οποίων υπέστησαν χημικά εγκαύματα.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παραμένει αδιευκρίνιστη.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Πόρτλαντ, Ρικ Γκρέιβς, δήλωσε στο ABC ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι «διψήφιος», με ασθενείς που φέρουν τραυματικές κακώσεις να νοσηλεύονται σε τοπικά ιατρικά κέντρα και εγκαυματίες να μεταφέρονται σε εξειδικευμένες μονάδες, μεταξύ αυτών και στο Πόρτλαντ.

#BREAKING At least one fatality and 10 hospitalizations confirmed after a chemical tank implosion at Nippon Dynawave paper mill in Longview, WA. @LongviewFire and Hazmat are handling the scene.



Το νοσοκομείο PeaceHealth St. John Medical Center στο Λόνγκβιου ανακοίνωσε ότι παρέλαβε εννέα άτομα από το συμβάν, εκ των οποίων ο ένας ήταν νεκρός. Έξι ασθενείς νοσηλεύονται σε ικανοποιητική κατάσταση, ενώ δύο ακόμη μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, έως ότου ενημερωθούν οι συγγενείς τους, ενώ υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το κοινό.

«Ο χώρος παραμένει σε φάση αποκατάστασης, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Αρχών, οι οποίες σημειώνουν ότι η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να αποφεύγουν το σημείο όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων.

Οι εγκαταστάσεις της Nippon Dynawave Packaging βρίσκονται κοντά στον ποταμό Κολούμπια, στα σύνορα των πολιτειών Ουάσινγκτον και Όρεγκον, και περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής χαρτοπολτού, χαρτιού και συσκευασιών υγρών προϊόντων.