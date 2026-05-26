Άννα Πολίνα Λούνα: Η γυναίκα πίσω από τα μυστικά αρχεία των ΗΠΑ – Τα UFO και η απόλυτη στήριξη στον Ντόναλντ Τραμπ

Στις ΗΠΑ, η 37χρονη Άννα Πολίνα Λούνα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Φανατική υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, πρώην μοντέλο, βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας και λάτρης των θεωριών γύρω από τα UFO, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των αποχαρακτηρισμών μυστικών αρχείων που προκαλούν παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Είναι η πρώτη Μεξικανοαμερικανίδα που εκλέχθηκε στο Κογκρέσο για να εκπροσωπήσει τη Φλόριντα και θεωρείται από τα πιο δυναμικά νέα πρόσωπα των ΗΠΑ και από τους ανθρώπους που ο Ντόναλντ Τραμπ εμπιστεύεται ανοιχτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι τυχαίο ότι της ανατέθηκε να ηγηθεί της ειδικής ομάδας που εξετάζει τα απόρρητα αρχεία για τις δολοφονίες του Τζον Κένεντι, του Ρόμπερτ Κένεντι, του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αλλά και την υπόθεση Επστάιν. Για πολλούς, η Λούνα είναι η γυναίκα που μπορεί να ανοίξει φακέλους που έμεναν κλειστοί εδώ και δεκαετίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@realannapaulina)

Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στο Κογκρέσο

Η ζωή της μόνο εύκολη δεν ήταν. Η Λούνα μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο προβλήματα, εξαρτήσεις και οικονομικές δυσκολίες. Ο πατέρας της μπαινόβγαινε στη φυλακή λόγω ναρκωτικών, ενώ η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της ήταν χρήστης ηρωίνης και οροθετική. Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τις τραυματικές εμπειρίες της παιδικής της ηλικίας και για το πώς αυτές τη διαμόρφωσαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γονείς της δεν έζησαν ποτέ μαζί ως οικογένεια και η μητέρα της χώρισε όταν εκείνη ήταν ακόμη παιδί. Σε ηλικία μόλις 10 ετών, η Λούνα βρήκε στο σπίτι σακούλα με μεθαμφεταμίνη που ανήκε στον πατέρα της. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να ξεφύγει από αυτό το περιβάλλον και να χτίσει μόνη της τη ζωή της.

Η Πολεμική Αεροπορία και η «συνάντηση» με τα UFO

Σχεδόν στα 20 της αποφάσισε να καταταγεί στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ κυρίως για οικονομικούς λόγους. Όπως έχει πει, ήθελε σταθερό μισθό και μια ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή της. Υπηρέτησε από το 2009 έως το 2014 σε βάσεις στο Μιζούρι και τη Φλόριντα και τιμήθηκε με το Μετάλλιο Επιτεύγματος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εκεί ήρθε και η πρώτη της επαφή με ιστορίες για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα. Σύμφωνα με όσα έχει αποκαλύψει, ένας πιλότος της είχε περιγράψει ένα ανεξήγητο περιστατικό στον αέρα που τον είχε τρομοκρατήσει. Από τότε άρχισε να ασχολείται έντονα με τα UFO και τα λεγόμενα UAP.

Το 2025 συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ «The Age of Disclosure», που ασχολείται με θεωρίες για εξωγήινη τεχνολογία και μυστικά κυβερνητικά προγράμματα. Την ίδια χρονιά, μιλώντας στο podcast του Joe Rogan, υποστήριξε πως το Κογκρέσο έχει ακούσει μαρτυρίες για «μη ανθρώπινα όντα» και «υπερδιάστατες υπάρξεις».

Η γυναίκα των αποχαρακτηρισμών

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Mike Johnson, την επέλεξε για να ηγηθεί της ειδικής ομάδας που δημιουργήθηκε έπειτα από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για τον αποχαρακτηρισμό ευαίσθητων ομοσπονδιακών αρχείων.

Η Λούνα έχει δηλώσει ότι στα χέρια της έφτασαν έγγραφα από τη ρωσική πλευρά σχετικά με τη δολοφονία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, τα οποία χαρακτήρισε «τεράστιας ιστορικής σημασίας». Οι δηλώσεις της έχουν προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον αλλά και έντονες αντιδράσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@realannapaulina)

Μοντέλο, influencer και πολιτικός

Πριν γίνει γνωστή στην πολιτική, η Λούνα είχε ήδη αποκτήσει δημοσιότητα λόγω της εμφάνισής της. Δούλεψε ως μοντέλο, με φωτογραφίσεις σε περιοδικά όπως το Maxim και το Sports Illustrated, ενώ παράλληλα έχτισε μεγάλη παρουσία στα social media.

Η ίδια δεν έχει κρύψει ότι εργάστηκε και ως σερβιτόρα σε στριπτιτζάδικο για να μπορέσει να επιβιώσει οικονομικά. Με τον καιρό εξελίχθηκε σε influencer και στη συνέχεια μπήκε δυναμικά στην πολιτική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@realannapaulina)

Στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ

Η Λούνα θεωρείται από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο. Το 2025 μάλιστα κατέθεσε πρόταση για να προστεθεί το πρόσωπό του στο Όρος Ράσμορ, δίπλα στους ιστορικούς προέδρους των ΗΠΑ.

Έχει επίσης στηρίξει δημόσια τον ισχυρισμό ότι οι εκλογές του 2020 ήταν νοθευμένες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ κέρδισε αυτές τις εκλογές και πιστεύω ότι συνέβη εκλογική νοθεία».

Η στήριξη ανάμεσα στους δύο είναι αμοιβαία. Ο Τραμπ τη βοήθησε στην πρώτη της εκλογή στο Κογκρέσο το 2022 και τη στήριξε ξανά στην επανεκλογή της το 2024.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@realannapaulina)

Οι ακραίες δηλώσεις και οι αντιδράσεις

Έχει προκαλέσει αρκετές φορές σάλο με δημόσιες τοποθετήσεις της. Το 2018, μιλώντας στο Fox News, είχε συγκρίνει τη Χίλαρι Κλίντον με… έρπητα, αναγκάζοντας το τηλεοπτικό δίκτυο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Παράλληλα, δηλώνει ανοιχτά κατά των αμβλώσεων, αυτοχαρακτηρίζεται «εξτρεμιστικά υπέρ της ζωής» και αντιτίθεται στη διδασκαλία θεμάτων φύλου στα σχολεία. Υποστηρίζει επίσης πιο κλειστή οικονομική πολιτική για τις ΗΠΑ και έχει ταχθεί υπέρ του περιορισμού των εξαγωγών αμερικανικού πετρελαίου ώστε να μειωθούν οι τιμές στο εσωτερικό της χώρας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@realannapaulina)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@realannapaulina)

Η προσωπική της ζωή

Τον σύζυγό της, Άντι, τον γνώρισε όταν υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία. Εκείνος πολέμησε στο Αφγανιστάν και τιμήθηκε με σημαντικά στρατιωτικά παράσημα. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο το 2023.

Παρά τις συνεχείς αντιδράσεις που προκαλεί, η Άννα Πολίνα Λούνα έχει καταφέρει να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες της αμερικανικής δεξιάς. Για άλλους είναι μια δυναμική πολιτικός που τα έβαλε με το σύστημα. Για άλλους, μια αμφιλεγόμενη φιγούρα που κινείται στα όρια θεωριών συνωμοσίας και ακραίου λαϊκισμού. Σε κάθε περίπτωση, δύσκολα περνά απαρατήρητη.