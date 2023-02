Την απόφαση προφυλάκισης και του Μαρκ Ταραμπέλα για εμπλοκή του στην υπόθεση διαφθοράς Qatar Gate έλαβε η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Βελγίου. Η προσωρινή κράτηση του Βέλγου ευρωβουλευτή, μετατράπηκε τελικά σε προφυλάκιση.

Ο εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο Qatar Gate, Μαρκ Ταραμπέλα, κατηγορείται για διαφθορά, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως μεταδίδει η βελγική εφημερίδα «Le Soir».

Υπενθυμίζεται ότι ο Βέλγος ευρωβουλευτής συνελήφθη την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου, και φαίνεται ότι τον κατονόμασε ο επίσης προφυλακισμένος Φραντσέσκο Τζόρτζι, σύντροφος της κι εκείνης προφυλακισμένης, Εύας Καϊλή.

Belgian MEP Marc Tarabella is now in St Gilles prison having been charged with money-laundering and corruption — the latest development in the #Qatargate scandal@CamGijs https://t.co/C4mg9xzp1G