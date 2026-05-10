Νετανιάχου: Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει γιατί θέλουμε να πάρουμε από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο πόλεμος στο Ιράν «δεν έχει τελειώσει» διότι πρέπει να πάρουμε τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο CBS.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάζου μιλώντας στο CBS τόνισε πως ο πόλεμος «επέτρεψε να επιτευχθούν πολλά πράγματα, όμως δεν έχει τελειώσει, διότι μένουν ακόμα πυρηνικά υλικά -εμπλουτισμένο ουράνιο- που πρέπει να πάρουμε από το Ιράν».

Ακόμη ανέφερε ότι μένουν επίσης «εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που πρέπει να καταστραφούν».

Σε ερώτηση για πώς υπολογίζει «να βγάλει» το ουράνιο από το Ιράν, δήλωσε: «Θα πάμε και θα το βγάλουμε».

«Αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ μού είπε είναι: ‘θέλω να πάω’. Και πιστεύω ότι είναι πρακτικά δυνατό. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Αν έχουμε μια συμφωνία, ας πάμε κι ας το βγάλουμε, γιατί όχι; Αυτή είναι η καλύτερη λύση», πρόσθεσε.

«Στο τέλος θα το ανακτήσουμε (…) το παρακολουθούμε από κοντά», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε χωριστή συνέντευξή του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα και είχε μαγνητοσκοπηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Αν πλησιάσει κάποιος στο μέρος, θα το μάθουμε και θα τον ανατινάξουμε», πρόσθεσε .

«Αν το αναλάβει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (σ.σ.: να ανακτήσει το ουράνιο), αυτό μας κάνει επίσης», δήλωσε το πρωί σε χωριστή συνέντευξή του στο CBS ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ.