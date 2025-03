Reuters: Τραμπ και Ζελένσκι ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία για τα ορυκτά – Θα ανακοινωθεί στο Κογκρέσο

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζονται να υπογράψουν την πολυσυζητημένη συμφωνία για τα ορυκτά τις επόμενες ώρες σύμφωνα με το Reuters.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συμβούλους του ότι θέλει να ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ομιλία του στο Κογκρέσο το βράδυ της Τρίτης (04/03/2025), ανέφεραν τρεις από τις πηγές, προειδοποιώντας ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί και η κατάσταση μπορεί να αλλάξει.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ το ίδιο έγινε από την προεδρική διοίκηση της Ουκρανίας στο Κίεβο καιτην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει πως είναι έτοιμος να «εργαστεί υπό την ηγεσία» του Ντόναλντ Τραμπ για την «επίτευξη διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία, εν μέσω εντάσεων με τον Λευκό Οίκο που γίνονται εμφανείς με την αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα για τον τερματισμό του πολέμου και τα πρώτα στάδια θα μπορούσαν να είναι η απελευθέρωση των αιχμαλώτων και η εκεχειρία στον ουρανό – απαγόρευση των πυραύλων, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς, των βομβών κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων πολιτικών υποδομών – και άμεση εκεχειρία στη θάλασσα, αν η Ρωσία κάνει το ίδιο.

Στη συνέχεια, θέλουμε να περάσουμε όλα τα επόμενα στάδια πολύ γρήγορα και να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για να διαπραγματευτούμε μια ισχυρή τελική συμφωνία», συνέχισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τις ΗΠΑ και τον Τραμπ προσωπικά για τη βοήθεια προς την Ουκρανία και παραδέχθηκε ότι οι συνομιλίες της 28ης Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο «δεν πήγαν όπως αναμενόταν».

«Είναι κρίμα που εξελίχθηκε με αυτόν τον τρόπο. Είναι καιρός να διορθώσουμε τα πράγματα. Θα θέλαμε η μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία να είναι εποικοδομητική», έγραψε ο Ζελένσκι.

«Όσον αφορά τη συμφωνία για τα ορυκτά και την ασφάλεια, η Ουκρανία είναι έτοιμη να την υπογράψει ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε κατάλληλο σχήμα. Βλέπουμε αυτή τη συμφωνία ως ένα βήμα προς μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας και ελπίζω ειλικρινά ότι θα λειτουργήσει».

«Εκτιμούμε πραγματικά όλα όσα έχει κάνει η Αμερική για να βοηθήσει την Ουκρανία να διατηρήσει την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της. Και θυμόμαστε τη στιγμή που τα πράγματα άλλαξαν, όταν ο πρόεδρος Τραμπ (στην πρώτη του θητεία, σημείωση του συντάκτη) προμήθευσε Javelin (αμερικανικούς αντιαρματικούς πυραύλους, σ.σ.) στην Ουκρανία. Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι.

Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να υπογράψει «ανά πάσα στιγμή» τη σχεδιαζόμενη συμφωνία-πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εκμετάλλευση των ουκρανικών μεταλλευτικών πόρων, η υπογραφή της οποίας έχει καθυστερήσει λόγω της διαμάχης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Βλέπουμε αυτή τη συμφωνία ως ένα βήμα προς μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας και ελπίζω ειλικρινά ότι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

