Sun: Ο Πούτιν έχει κρυφή εξώγαμη κόρη με πρώην καθαρίστρια και νυν εκατομμυριούχο (pics)

O Βλαντιμίρ Πούτιν – σύμφωνα με δημοσιεύματα – έχει μία «κρυφή» εξώγαμη κόρη από την φερόμενη ερωμένη του Svetlana Krivonogikh, η οποία κάποτε εργαζόταν ως καθαρίστρια και σήμερα η περιουσία της εκτιμάται πάνω από 100 εκατ. δολάρια! Μάλιστα, τα δημοσιεύματα θέλουν τον πρόεδρο της Ρωσίας να απέκτησε την κόρη του με την Svetlana το 2003, και ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος.

Η μητέρα της 17χρονης, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Τhe Sun», φέρεται να είχε συνοδεύσει πολλές φορές τον Βλαντιμίρ Πούτιν στα αεροπορικά του ταξίδια κατά την δεκαετία του ’90, και ενώ η καριέρα και η δημοφιλία του χάραζε ανοδική τροχιά. Η φερόμενη ως ερωμένη του προέδρου της Ρωσίας εργαζόταν κάποτε ως καθαρίστρια και κατοικούσε σ’ ένα κοινωνικό διαμέρισμα στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο όμως αντικαταστάθηκε από μια πολυτελέστατη κατοικία λίγο μετά τη γνωριμία της με τον Πούτιν.

Η σχέση της με τον Πρόεδρο υποτίθεται ότι έληξε περίπου την ίδια περίοδο που ο Πούτιν «ήρθε πιο κοντά» με την Αλίνα Καμπάεβα, με την οποία φέρεται να απέκτησε δίδυμα το 2018 και έκτοτε δεν έχει θεαθεί δημόσια από κανέναν.

Σήμερα η Svetlana Krivonogikh είναι μέτοχος σε τράπεζα στην οποία είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τη Δύση, λόγω των στενών δεσμών του ιδρύματος με το Ρώσο Πρόεδρο. Επίσης, φαίνεται πως διευθύνει το νυχτερινό κλαμπ «Leningrad Centre», διάσημο για τα ερωτικού περιεχομένου σόου του με ακροβατικά και χορευτικά από ημίγυμνες performers.

