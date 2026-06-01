Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εξερράγη – Εντυπωσιακά βίντειο με πίδακες λάβας

Βρυχάται το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη που εξερράγη εκ νέου σημαίνοντας συναγερμό στην περιοχή.

Το Κιλαουέα στην Χαβάη είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η λάβα θα αυξηθεί, καθώς η έκρηξη συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη,.

Live εικόνα από την περιοχή καταγράφει την έκρηξη, καθώς η λάβα εκτοξεύεται από το ηφαίστειο, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες από την έκρηξη. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να επιβλέπουν την κατάσταση και να εκδίδουν τακτικές ενημερώσεις προς τους κατοίκους την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

#Kilauea: Episode 48 precursory activity continues. So far, there have been 22 lava overflows, all from the south vent. Episode 48 Lava Fountaining will likely start today. pic.twitter.com/BGD8gsL6D6 — Artanis (@Artanis041) May 31, 2026

#Kilauea: Episode 48 precursory overflows continue. So far, there have been 40 overflows, all from the south vent. There is non stop spatter visible in the north vent. Episode 48 can start at any time. pic.twitter.com/QIvC73PwML — Artanis (@Artanis041) May 31, 2026

Βίντεο δείχνουν τη ροή της λάβας να εκτοξεύεται από την έκρηξη προσφέροντας ένα μαγικό σκηνικό.

Havayda Kilauea vulkanı püskürdü: lava axınları səmanı işıqlandırdı pic.twitter.com/W5yj4th4ho — Ictimai TV (@TvIctimai) June 1, 2026

Βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης και ως αποτέλεσμα να το επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, καθιστώντας το το πιο πολυσύχναστο αξιοθέατο στη Χαβάη και το πιο δημοφιλές ηφαίστειο στον κόσμο.