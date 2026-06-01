Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εξερράγη – Εντυπωσιακά βίντειο με πίδακες λάβας

Το ηφαίστειο Κιλαουέα το πιο πολυσύχναστο αξιοθέατο στη Χαβάη και το επισκέπτονται χιλιάδες κόσμου
Βρυχάται το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη που εξερράγη εκ νέου σημαίνοντας συναγερμό στην περιοχή.

Το Κιλαουέα στην Χαβάη είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η λάβα θα αυξηθεί, καθώς η έκρηξη συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη,.

Live εικόνα από την περιοχή καταγράφει την έκρηξη, καθώς η λάβα εκτοξεύεται από το ηφαίστειο, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες από την έκρηξη. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να επιβλέπουν την κατάσταση και να εκδίδουν τακτικές ενημερώσεις προς τους κατοίκους την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

 

 

Βίντεο δείχνουν τη ροή της λάβας να εκτοξεύεται από την έκρηξη προσφέροντας ένα μαγικό σκηνικό.

Βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης και ως αποτέλεσμα να το επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, καθιστώντας το το πιο πολυσύχναστο αξιοθέατο στη Χαβάη και το πιο δημοφιλές ηφαίστειο στον κόσμο.

