Λίβανος: Μπαράζ επιθέσεων με 6 νεκρούς – Ο Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να βομβαρδίσει τη Βηρυτό

Η εκεχειρία μπορεί να συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ, οι ασταμάτητες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο όμως έχουν σκοτώσει έξι ανθρώπους, με τον αδίστακτο Νετανιάχου να διατάζει κι’ άλλες επιθέσεις στην Βηρυτό.

Επιθέσεις με drones στον Λίβανο σκότωσαν τρεις ανθρώπους στις πόλεις Μπιρίκα και Τούλ, ενώ ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη επιτέθηκαν επίσης σε πόλεις στο νότιο τμήμα της χώρας, με τον Νετανιάχου να δίνει εντολές και για άλλες επιθέσεις. Την προηγούμενη νύχτα μάλιστα, το Ισραήλ χτύπησε την πόλη Κφαρσίρ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους.

Στα χαρτιά, μια 45ήμερη εκεχειρία παραμένει σε ισχύ στον Λίβανο, αλλά το Ισραήλ και η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να χτυπήσει «τρομοκρατικούς στόχους στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού», αφού σε μια ανάρτηση στο X, πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στις «επαναλαμβανόμενες και συνεχιζόμενες παραβιάσεις» της εκεχειρίας στον Λίβανο από τη Χεζμπολάχ.

«Σε απάντηση στις επανειλημμένες και συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και στις επιθέσεις εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας, έδωσα εντολή στις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ, να χτυπήσουν τρομοκρατικούς στόχους στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού», έγραψε χαρακτηριστικά.

בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, הוריתי לצה״ל יחד עם שר הביטחון ישראל כ”ץ לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחייה בביירות — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 1, 2026

Στην «αντεπίθεση» πέρασε σε ανάρτησή του στο Χ ο πρώην πρόεδρος του Λιβάνου, Μισέλ Αούν, ο οποίος υποσχέθηκε να «εργαστεί για να δώσει τέλος στα βάσανα του λιβανέζικου λαού γενικότερα, και ειδικότερα του πληθυσμού του Νότου».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση αργότερα σήμερα για την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας.

Τεχεράνη: Προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον, η εκεχειρία στον Λίβανο

Παράλληλα, η Τεχεράνη επανέλαβε σήμερα (1/6/2026) ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια εκεχειρία στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός εντείνει τα πλήγματά του κατά της Χεζμπολάχ, οργάνωσης συμμάχου του Ιράν.

«Επιμένουμε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου» με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του αντιμετωπίζει «μια θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα από το Ισραήλ», το οποίο εντείνει την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ, ιδίως με την κατάληψη χθες του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ.