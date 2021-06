Το Sunninghill Park είναι το σπίτι – γαμήλιο δώρο της Ελισάβετ προς τον Άντριου. Πρόκειται για εξοχική κατοικία του 19ου αιώνα περίπου 665 στρεμμάτων στο Μπέρκσαϊρ.

Από το 1990 έως το 2004 το Sunninghill Park ήταν η επίσημη κατοικία του Δούκα του Γιορκ, πρίγκιπα Άντριου, δώρο της Βασίλισσας Ελισάβετ για τον γάμο του με τη Σάρα Φέργκιουσον, (Sarah Ferguson) το 1986.

Ωστόσο, το σπίτι των 12 υπνοδωματίων αγοράστηκε από μεγιστάνα, κατεδαφίστηκε (!) και τώρα είναι πάλι έτοιμο.

Bridgerton showrunners ‘forced to find a new location after locals stop them from building set at Sunninghill Park in Windsor’ https://t.co/NHqY8jYMpj

Συχνά, το Sunninghill Park αναφέρεται και ως «Σάουθγιορκ» από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του 1980 «Ντάλας». Ο γάμος του ζευγαριού έληξε το 1996 και το σπίτι τέθηκε προς πώληση για 12 εκατομμύρια λίρες το 2002.

Ο Άντριου μετακόμισε στο Royal Lodge στο Windsor Great Park δύο χρόνια αργότερα, ενώ η Σάρα και οι κόρες της Βεατρίκη και Ευγενία έμειναν στο Sunninghill μέχρι το 2006.

Ο Tιμούρ Κουλιμπάεφ, γαμπρός του πρώην προέδρου του Καζακστάν, Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ, αγόρασε το επιβλητικό αυτό σπίτι το 2007 έναντι 15 εκατομμυρίων λιρών.

Περιέργως, πλήρωσε 3 εκατομμύρια λίρες περισσότερο από την τιμή που ζητήθηκε παρόλο που το ακίνητο ήταν προς πώληση πέντε χρόνια. Αργότερα αναφέρθηκε ότι ο Δούκας του Γιορκ, ήταν ο μεσολαβητής στις επιχειρηματικές συμφωνίες του κ. Κουλιμπάεφ. Ο Άντριου – ο οποίος γνώριζε τον πεθερό του μεγιστάνα – αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη σύμφωνα με το δημοσίευμα. Όταν ο μεγιστάνας του πετρελαίου και φυσικού αερίου έφυγε από το σπίτι, το ακίνητο ερήμωσε.

Οι εργασίες κατεδάφισης ξεκίνησαν το 2015 και τώρα επιτέλους τελειώνει. Η εταιρεία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού «HOK» στο Λονδίνο έχει αναλάβει το έργο αποπεράτωσης.

Το κύριο κτίριο αναφέρει η βρετανική «Daily Mail», είναι με πέτρινη επένδυση για να δημιουργήσει «μια σύγχρονη πινελιά σε ένα σπίτι εξοχής», σύμφωνα με τα έγγραφα σχεδιασμού. Διαθέτει έξι υπνοδωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο, γυάλινες μπαλκονόπορτες, και πισίνα 25 μέτρων.

Υπάρχει επίσης μια τεράστια βεράντα σε χωριστά επίπεδα, παιδική χαρά, καθώς και περιφραγμένος κήπος κουζίνας. Ακόμα, γήπεδα του τένις, ενώ τα κτίρια ξεχωριστά διαθέτουν γκαράζ τεσσάρων οχημάτων, φρουρά στην είσοδο και δωμάτια προσωπικού.

Sarah Ferguson at Sunninghill Park



Sarah and Andrew lived there for 10 years before their marriage ended in 1996.



.

Sarah Ferguson and Prince Andrew’s £15 million marital home was a GIFT FROM the Queen – photoshttps://t.co/LiSnUqP68Z