THAAD: Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη των αμερικανικών αντιβαλλιστικών πυραύλων στο Ισραήλ

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται πλέον το σύστημα αντιβαλλιστικών πυραύλων THAAD που έστειλαν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, πραγματοποίησε σήμερα (21.10.2024) επίσκεψη στο Κίεβο, όπου δημοσιογράφοι τον ρώτησαν σχετικά με την ανάπτυξη της πυροβολαρχίας αντιβαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας τύπου THAAD στο Ισραήλ.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας απάντησε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη των συστημάτων THAAD στο Ισραήλ», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν έχουν παράλληλα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία, κάτι που όμως για λόγους ασφαλείας είναι λογικό να μην επιβεβαιώσει ο Λόιντ Όστιν.

Σημειώνεται ότι η πυροβολαρχία των συστημάτων THAAD, μαζί με περίπου 100 Αμερικανούς στρατιώτες για την λειτουργία τους, βρίσκονται στο Ισραήλ προκειμένου να ενισχυθεί η πολυεπίπεδη αντιπυραυλική «ασπίδα» της ισραηλινής αεροπορικής άμυνας από πιθανή επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους, όπως έκανε την 1η Οκτωβρίου 2024.

The Pentagon has announced the Immediate Deployment of a Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Battery operated by U.S. Soldiers to Israel, in order to Bolster Israeli Defenses against any Future Attack by Iran using Ballistic Missiles. pic.twitter.com/TxJtSbemin

— OSINTdefender (@sentdefender) October 13, 2024

Τα χαρακτηριστικά του THAAD

Το σύστημα πυραυλικής αεροπορικής άμυνας THAAD έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει από εχθρικές εισερχόμενες απειλές, όπως τακτικά βαλλιστικά βλήματα ή και πυραύλους μεγαλύτερης εμβέλειες, μέχρι 200 χιλιόμετρα και σε υψόμετρο 150 χιλιομέτρων, ενώ μια πυροβολαρχία έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει ταυτόχρονα έως και 48 εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό προηγμένων συστημάτων ραντάρ, το THAAD είναι το μόνο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ που μπορεί να εμπλέξει και να καταστρέψει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού, μεσαίου και μέσου βεληνεκούς τόσο έξω από την ατμόσφαιρα της Γης όσο μέσα στην ατμόσφαιρα, στην τελική φάση πτήσης των πυραύλων.

Το σύστημα THAAD χρησιμοποιεί τεχνολογία hit-to-kill, δηλαδή τα βλήματα συγκρούονται με την απειλή για να την εξουδετερώσουν με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν συνολικά επτά πυροβολαρχίες με συστήματα THAAD, ενώ η μία πυροβολαρχία κοστίζει πάνω από 800 εκατ. δολάρια και αποτελείται από:

το πανίσχυρο ραντάρ τύπου AN/TPY-2,

δύο κινητές μονάδες διοίκησης – ελέγχου,

σύστημα ελέγχου πυρός και επικοινωνίας,

τουλάχιστον έξι συστήματα εκτόξευσης τοποθετημένα σε φορτηγό,

με το κάθε σύστημα εκτόξευσης να διαθέτει οκτώ βλήματα αναχαίτισης.

Η πυροβολαρχία συστημάτων THAAD μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα από μεταγωγικά αεροσκάφη C-17 και C-5 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ωστόσο το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες και λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των THAAD στο Ισραήλ.

Πηγή: onalert.gr