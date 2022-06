Τον Αιγύπτιο δισεκατομμυριούχο θα υποδυθεί ο επίσης Αιγύπτιος ηθοποιός, Αμίρ ελ Μάσρι που εντάσσεται στο καστ της σειράς «The Crown».

Θα ενσαρκώσει τον Μοχάμεντ Αλ-Φαγιέντ, τον δισεκατομμυριούχο πρώην ιδιοκτήτη του πολυκαταστήματος Harrods και πατέρα του συντρόφου της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Ντόντι Αλ-Φαγιέντ, στην πέμπτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix.

Ο Ελ Μάσρι επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στο The Crown με ανάρτηση του στο Instagram.

«Νιώθω τιμή και κάτι παραπάνω από ευγνωμοσύνη για την ομάδα του “The Crown” που με ενέταξε στην 5η σεζόν της σειράς» έγραψε.

Ο Ελ Μάσρι πρωταγωνιστεί στη σειρά «The One» του Netflix, δράμα επιστημονικής φαντασίας του 2021 που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζον Μαρς.

Η ερμηνεία του στην ταινία «Limbo» του 2020, στην οποία υποδύεται έναν Σύρο μουσικό σε ένα απομακρυσμένο νησί της Σκωτίας που περιμένει να μάθει την έκβαση του αιτήματός του για άσυλο, του χάρισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στα Bafta Scotland τον Νοέμβριο.

