Μόσχα: 7 νεκροί και 13 τραυματίες από καταστροφική φωτιά σε υπό κατασκευή πολυώροφο κτίριο

Συναγερμός σήμανε σήμερα (28.04.2026) στη Μόσχα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ειδοποιούνται για φωτιά σε ένα υπό κατασκευή κτίριο στο βόρειο τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ωστόσο, όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι η κατάσταση ήταν αρκετά σοβαρή, αφού η φωτιά όχι μόνο είχε «τυλίξει» ένα ημιτελές πολυώροφο κτίριο στη βόρεια Μόσχα, αλλά δυστυχώς κόστισε την ζωή σε αρκετούς ανθρώπους.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ρωσίας τόνισαν ότι η φωτιά ξέσπασε σε κτίριο στην περιοχή Αεροπόρτ και εξαπλώθηκε στον δεύτερο και τον τρίτο όροφο.

Sergei Vedyashkin / Moscow News Agency / Handout via REUTERS

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι διασώθηκαν από το σημείο, όπου πιστεύεται ότι βρίσκονταν έως και 200 άτομα. Ωστόσο, τουλάχιστον 7 άνθρωπο έχασαν την ζωή τους και 13 ακόμα τραυματίστηκαν.

Sergei Vedyashkin / Moscow News Agency / Handout via REUTERS

Πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ανυψωτικό εξοπλισμό για να φτάσουν στους επάνω ορόφους, ενώ ομάδες επιχειρούν μέσα στο γεμάτο καπνούς κτίριο.

Εισαγγελείς δήλωσαν ότι έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για πιθανές παραβιάσεις κανόνων ασφάλειας για κατασκευές και ανακριτές εργάζονται για να διαπιστωθεί η αιτία της πυρκαγιάς.