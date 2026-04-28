Ντόναλντ Τραμπ: Η «βασιλική» καταγωγή και η ανάρτηση για τον Βασιλιά Κάρολο – «Πάντα ήθελα να ζήσω στο Μπάκιγχαμ»

Μια ανάρτηση για την «βασιλική» καταγωγή του έκανε την Τρίτη (28.04.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν υποδεχτεί τον βασιλιά Κάρολο και τη σύζυγο του, βασίλισσα Καμίλα στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέβασε ένα πρωτοσέλιδο στον λογαριασμό του στο Truth Social, στο οποίο φαίνονται τα ονόματα των προγόνων του, τα οποία καταλήγουν σε κοινό όνομα προγόνου και του βασιλιά James του δεύτερου, της Σκωτίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε γράφοντας ότι πάντα ήθελε να ζήσει στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ και ότι σκοπεύει να το συζητήσει με τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα κατά τη συνάντησή τους.

«Ουαου αυτό είναι τέλειο. Πάντα ήθελα να ζήσω στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ! ΘΑ το συζητήσω με τον βασιλιά και τη βασίλισσα σε λίγα λεπτά!!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα θα βρεθούν στις ΗΠΑ ο βασιλιάς και η βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι θα συναντήσουν τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Μάλιστα, ο βασιλιάς Κάρολος θα εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο, ενώ η Καμίλα θα συνοδεύσει την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, σε μια εκπαιδευτική εκδήλωση.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν χθες στις ΗΠΑ. Στο Λευκό Οίκο τους υποδέχθηκε το προεδρικό ζεύγος ενώ αργότερα ακολούθησε πάρτι τσαγιού στον κήπο της βρετανικής πρεσβείας με 650 προσκεκλημένους. Σήμερα, πρώτη μέρα ουσιαστικά του επίσημου ταξιδιού τους ο βασιλιάς θα μιλήσει στο Κογκρέσο. Είναι η δεύτερη φορά που Βρετανός μονάρχης απευθύνεται στο σώμα μετά την ιστορική παρέμβαση της Βασίλισσας Ελισάβετ το 1991.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες στην ομιλία του εκτός των άλλων αναμένεται να αναφερθεί στο πρόσφατο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον στο δείπνο των ανταποκριτών. Επίσης θα τονίσει ότι σε περιόδους μεγάλων διεθνών προκλήσεων, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ άλλοτε, να παραμένουμε ενωμένοι για να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές μας αξίες. Στο πλαίσιο αυτό θα αναφερθεί στην ψυχρότητα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Λονδίνου και Ουάσιγκτον τους τελευταίους μήνες εξαιτίας κυρίως της αντίθετης προσέγγισης των δύο χωρών αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να πει ότι παρά τις πρόσφατες διαφωνίες, «ξανά και ξανά οι δύο χώρες πάντα βρίσκουν τρόπους να έρθουν πιο κοντά». Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει τη «συμφιλίωση και ανανέωση» της σχέσης των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ομολογουμένως το πάρτι τσαγιού στον κήπο της βρετανικής πρεσβείας στην αμερικανική πρωτεύουσα ήταν εντυπωσιακό. Προσφέρθηκαν 3000 σάντουιτς, με καπνιστό σολομό Σκωτίας, με ψητό βοδινό αλλά και πιο απλά όπως αυτά με μαγιονέζα και αυγό. Σερβιρίστε επίσης αγγλικό τσάι, σαμπάνια και ό,τι άλλο προβλέπει η σχετική «ιεροτελεστία» αυτού του είδους πάρτι.

Πίσω όμως από τη θερμή υποδοχή του προεδρικού ζεύγους, τα χαμόγελα και την εντυπωσιακή συνάθροιση εκλεκτών καλεσμένων υπάρχουν και πολύ σοβαρά ζητήματα που αναμένεται να συζητήσουν αυτές τις μέρες ο βασιλιάς Καρόλος και ο πρόεδρος Τραμπ. Πάνω απ’ όλα ο πόλεμος στο Ιράν και η ευρύτερη κρίση στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει για την παγκόσμια οικονομία μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Πάντως οι αναλυτές στο Λονδίνο στέκονται περισσότερο στο κατά πόσο το ταξίδι αυτό θα μπορέσει να αποκαταστήσει την «ειδική σχέση» των δύο χωρών σε μια εποχή που τόσο οι γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και οι δηλώσεις Τράμπ κατά του Βρετανού πρωθυπουργού την έχουν κλονίσει. Οι τεταμένες σχέσεις των δύο ηγετών, εξαιτίας κυρίως της ρητορικής που έχει υιοθετήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά του Κιρ Στάρμερ έχουν φέρει τις δύο χώρες σε οριακό σημείο, υπογραμμίζουν με νόημα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Για αυτό άλλωστε ο βασιλιάς Κάρολος είχε δεχθεί ακόμη και εισηγήσεις από πολιτικούς να ακυρώσει το ταξίδι του, σύμφωνα με το Politico.

Όπως και να έχει η επίσκεψη αυτή έχει και έναν έντονο συμβολισμό καθώς φέτος συμπληρώνονται 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Το βασιλικό ζεύγος εκτός από την Ουάσιγκτον, θα επισκεφτεί τόσο τη Νέα Υόρκη όσο και τη Βιρτζίνια.

Η επίσκεψη στη Νέα Υόρκη, θα έχει έντονο κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Εκτός των άλλων ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα αποτείνουν φόρο τιμής στα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου καθώς φέτος το Σεπτέμβριο συμπληρώνονται 25 χρόνια από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους.

Ενώ στη Βιρτζίνια, θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν κατοίκους και οργανώσεις της πόλης, εκπροσώπους αυτόχθονων κοινοτήτων και άτομα που δραστηριοποιούνται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα του Καρόλου

Ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα, ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία έχουν ένα γεμάτο πρόγραμμα σήμερα, το οποίο ξεκίνησε με χαιρετισμό στη Νότια Στοά του Λευκού Οίκου στις 10:35 π.μ. Το πρόγραμμα πριν από την τελετή περιλαμβάνει μια παράσταση από το σώμα τυμπανιστών και σαλπιγκτών του αμερικανικού στρατού, με συνολικά πάνω από 200 συμμετέχοντες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Η Αμερικανική Διαστημική Δύναμη, οι Πεζοναύτες και άλλα στρατιωτικά σώματα θα συμμετάσχουν στην άφιξη.

Με το τραγούδι «Jubilant Fanfare» Τραμπ και Μελάνια υποδέχτηκαν το βασιλικό ζεύγος κατά την άφιξή του. Στις 11:10 π.μ., Τραμπ και βασιλική οικογένεια θα ανταλλάξουν δώρα κεκλεισμένων των θυρών στο Μπλε Δωμάτιο του Λευκού Οίκου. Στις 11:40 π.μ., ο πρόεδρος και ο βασιλιάς θα πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, επίσης κεκλεισμένων των θυρών. Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει η διμερής συνάντηση.

Παράλληλα, η πρώτη κυρία και η βασίλισσα θα συναντηθούν με μαθητές στους κήπους του Λευκού Οίκου για να εξερευνήσουν την ιστορία των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο βασιλιάς θα αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο το απόγευμα και θα κατευθυνθεί προς το Καπιτώλιο, όπου θα μιλήσει στις 3 μ.μ. σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα επιστρέψουν ξανά στον Λευκό Οίκο στις 7 μ.μ. για μια ξενάγηση και προβολή εγγράφων στην κατοικία του Λευκού Οίκου.

Το επίσημο δείπνο προς τιμήν του βασιλιά και της βασίλισσας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8:05 μ.μ. στην Ανατολική Αίθουσα, αν και οι καλεσμένοι θα φτάσουν νωρίτερα.