Τραμπ: «Το Ιράν μας είπε ότι καταρρέει και θέλουν να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό»

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με την πρόταση της Τεχεράνης προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst

Μπορεί ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν να πραγματοποιεί περιοδεία σε στρατηγικούς συμμάχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα η Ρωσία, με στόχο να ασκήσει πολιτική και διπλωματική πίεση στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει άλλη εικόνα.

Με βαρυσήμαντη ανάρτηση στα social media, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα (28.04.2026) ότι το Ιράν είναι υπό κατάρρευση, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου: «Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε ‘Κατάσταση Κατάρρευσης’. Θέλουν να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να καταλάβουν την κατάσταση της ηγεσίας τους (κάτι που πιστεύω ότι θα μπορέσουν να κάνουν!). Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με την πρόταση της Τεχεράνης που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, το Ιράν προτείνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και συμφωνία για το τέλος του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας να αφήνονται κατά μέρος, να αρχίζουν μεν αλλά να μην αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση η ολοκλήρωσή τους για να κλειστεί συμφωνία.

