USS Harry Truman: Απολύθηκε ο πλοίαρχος του αεροπλανοφόρου μετά την σύγκρουση με πλοίο στην Αίγυπτο

«Παρελθόν» αποτελεί πλέον ο διοικητής του USS Harry Truman, μετά την σύγκρουση του αεροπλανοφόρου με εμπορικό πλοίο στην Αίγυπτο.

Η σύγκρουση του αεροπλανοφόρου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με το εμπορικό πλοίο, έγινε στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου, στις 12 Φεβρουαρίου, χωρίς να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές αλλά όπως είναι λογικό, ο διοικητής απολύθηκε.

Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροπλανοφόρου, Πλοίαρχος Ντέιβ Σνόουντεν, απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του, καθώς το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, όπως αναφέρει σε σχετικές περιπτώσεις, «έχασε την εμπιστοσύνη του στις διοικητικές ικανότητες του Σνόουντεν, ο οποίος υπηρέτησε στην θέση αυτή από τον Δεκέμβριο του 2023», αναφέρει το OnAlert.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πλοίαρχος θα τοποθετηθεί σε προσωρινή θέση στην Διοίκηση Αεροπορικών Δυνάμεων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού με περιοχή ευθύνης τον Ατλαντικό. Προσωρινός αντικαταστάτης του Πλοιάρχου Σνόουντεν ορίστηκε ο Πλοίαρχος Κρίστοφερ Χιλ, ο οποίος είναι επί του παρόντος διοικητής του αεροπλανοφόρου USS Dwight D. Eisenhower, το οποίο όμως είναι ελλιμενισμένο στις ΗΠΑ για επισκευές και συντήρηση μετά από επιχειρησιακή ανάπτυξη αρκετών μηνών.

Current positions for the Besiktas-M and CVN-75 (highlighted) via @MarineTraffic



Source- https://t.co/ZsTHbjmc2M pic.twitter.com/MPXHwokF9G